Новая почта открыла отделение с коворкингом в Киеве — Finance.ua

Новая почта открыла отделение с коворкингом в Киеве Сегодня 14:45 — Личные финансы

Новая почта открыла отделение с коворкингом в Киеве, Фото: Нова пошта

Новая почта тестирует новый формат отделений в Киеве. Это совмещение грузового отделения с небольшим коворкингом для работы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Теперь клиенты смогут не только отправлять и получать грузы до 1100 кг, но и комфортно поработать, даже когда нет света. Рабочая зона коворкинга рассчитана на 8 рабочих мест. Компания планирует масштабировать этот проект и запустить такие коворкинги и по другим городам», — сказано в сообщении.

Что есть в коворкинге

Отделения и коворкинг оборудованы генераторами и бесперебойной интернет-связью, поэтому могут работать без электроэнергии длительное время.

Для всех посетителей доступны бесплатный Wi-Fi, кофемашина и установлены зарядные станции, позволяющие подзаряжать одновременно несколько электронных устройств.

Кроме рабочих мест, в помещении установлены мягкая мебель и детский уголок.

Где находится

Отделение-коворкинг № 2 находится в Киеве, ул. Богатырская, 11 и работает каждый день. В будни с 08:00 до 21:00, а в выходные — с 09:00 до 18:00.

Справка Finance.ua:

Многие компании из-за постоянных отключений света начали развивать новое направление — пространство под коворкинги. Кроме традиционных мест, которые предлагают фрилансерам рабочее место и доступ в интернет, такое направление уже внедряют некоторые АЗС, рестораны и кафе;

Новая почта 1 января 2023 года внесла изменения в тарифы;



с марта «Новая почта» запускает собственную авиакомпанию Supernova Airlines для перевозки посылок в страны ЕС.

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