Свое дело уже есть у 35% опрошенных

Стартовый капитал представляет собой главное препятствие для открытия собственного дела в 2026 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber.

38% опрошенных назвали основным барьером для старта бизнеса именно отсутствие достаточного стартового капитала. Еще 20% респондентов отметили, что им не хватает личного ресурса — сил и времени.

Ответ на вопрос «Какой основной барьер для старта собственного дела в 2026 году?» распределились так:

стартовый капитал — 38%;

нехватка личного ресурса: силы, время и т. п. — 20%;

— 20%; нехватка кадров и надежной команды — 13%;

риски: отключения, обстрелы, логистика — 9%;

высокая конкуренция и сложность привлечения клиентов — 8%;

документальное оформление — 6%;

налоги и отчетность — 6%.

Сколько респондентов имеют собственное дело

Собственный бизнес уже есть у 35% опрошенных. Еще 15% планируют открыть собственное дело, но пока не отважились.

В то же время, 27% респондентов отметили, что предпринимательство их не интересует. Еще 13% имеют бизнес для себя. У 10% опрошенных ранее был свой бизнес, но они его закрыли.

Ответы на вопрос «У вас есть собственный бизнес?» распределились так:

да, у меня уже есть собственный бизнес — 35%;

нет, меня это не интересует — 27%;

планирую открывать бизнес, но еще не решился — 15%;

есть «бизнес для себя» — хобби, подработка, без официальной регистрации — 13%;

был собственный бизнес, но закрыл/-ла — 10%.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Украине стартовала обновленная программа «Власна справа 2.0», которая предусматривает новую систему финансирования, дополнительные надбавки к базовой сумме и отдельные условия для приоритетных отраслей, ветеранов, ВПЛ и бизнеса на прифронтовых территориях. Подать заявку по новым правилам через портал «Дія» можно с 9 сентября. Предусмотрены два основных уровня финансовой поддержки: