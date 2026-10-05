0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что мешает украинцам открыть бизнес — результаты опроса

Личные финансы
24
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Свое дело уже есть у 35% опрошенных
Свое дело уже есть у 35% опрошенных
Стартовый капитал представляет собой главное препятствие для открытия собственного дела в 2026 году.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber.
38% опрошенных назвали основным барьером для старта бизнеса именно отсутствие достаточного стартового капитала. Еще 20% респондентов отметили, что им не хватает личного ресурса — сил и времени.
Ответ на вопрос «Какой основной барьер для старта собственного дела в 2026 году?» распределились так:
  • стартовый капитал — 38%;
  • нехватка личного ресурса: силы, время и т. п. — 20%;
  • нехватка кадров и надежной команды — 13%;
  • риски: отключения, обстрелы, логистика — 9%;
  • высокая конкуренция и сложность привлечения клиентов — 8%;
  • документальное оформление — 6%;
  • налоги и отчетность — 6%.

Сколько респондентов имеют собственное дело

Собственный бизнес уже есть у 35% опрошенных. Еще 15% планируют открыть собственное дело, но пока не отважились.
В то же время, 27% респондентов отметили, что предпринимательство их не интересует. Еще 13% имеют бизнес для себя. У 10% опрошенных ранее был свой бизнес, но они его закрыли.
Ответы на вопрос «У вас есть собственный бизнес?» распределились так:
  • да, у меня уже есть собственный бизнес — 35%;
  • нет, меня это не интересует — 27%;
  • планирую открывать бизнес, но еще не решился — 15%;
  • есть «бизнес для себя» — хобби, подработка, без официальной регистрации — 13%;
  • был собственный бизнес, но закрыл/-ла — 10%.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Украине стартовала обновленная программа «Власна справа 2.0», которая предусматривает новую систему финансирования, дополнительные надбавки к базовой сумме и отдельные условия для приоритетных отраслей, ветеранов, ВПЛ и бизнеса на прифронтовых территориях. Подать заявку по новым правилам через портал «Дія» можно с 9 сентября. Предусмотрены два основных уровня финансовой поддержки:
  • для начала бизнеса — базовая сумма 100 — 300 тыс. грн, максимальная с учетом надбавок — 500 тыс. грн. Создавать новые рабочие места не обязательно. Главное обязательство — в случае одобрения заявки зарегистрировать ФЛП или юридическое лицо (ООО), а для ветеранов — субъект ветеранского предпринимательства в течение 20 календарных дней;
  • для масштабирования бизнеса — базовая сумма 0,5 — 1,5 млн грн, максимальная с учетом надбавок — 2,5 млн грн. Обязательным условием является создание не менее 1 нового рабочего места. Документы на открытие счета и договор должны быть подписаны в течение 10 рабочих дней.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems