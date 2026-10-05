Что мешает украинцам открыть бизнес — результаты опроса
- стартовый капитал — 38%;
- нехватка личного ресурса: силы, время
и т. п.— 20%;
- нехватка кадров и надежной команды — 13%;
- риски: отключения, обстрелы, логистика — 9%;
- высокая конкуренция и сложность привлечения клиентов — 8%;
- документальное оформление — 6%;
- налоги и отчетность — 6%.
Сколько респондентов имеют собственное дело
- да, у меня уже есть собственный бизнес — 35%;
- нет, меня это не интересует — 27%;
- планирую открывать бизнес, но еще не решился — 15%;
- есть «бизнес для себя» — хобби, подработка, без официальной регистрации — 13%;
- был собственный бизнес, но закрыл/-ла — 10%.
- для начала бизнеса — базовая сумма 100 — 300 тыс. грн, максимальная с учетом надбавок — 500 тыс. грн. Создавать новые рабочие места не обязательно. Главное обязательство — в случае одобрения заявки зарегистрировать ФЛП или юридическое лицо (ООО), а для ветеранов — субъект ветеранского предпринимательства в течение 20 календарных дней;
- для масштабирования бизнеса — базовая сумма 0,5 — 1,5 млн грн, максимальная с учетом надбавок — 2,5 млн грн. Обязательным условием является создание не менее 1 нового рабочего места. Документы на открытие счета и договор должны быть подписаны в течение 10 рабочих дней.
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