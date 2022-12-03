Новий тренд: АЗС та кафе почали облаштовувати коворкінги для залучення відвідувачів — Finance.ua

Новий тренд: АЗС та кафе почали облаштовувати коворкінги для залучення відвідувачів Сьогодні 18:23

Багато компаній через постійні відключення світла почали розвивати новий напрямок — простір під коворкінги. Окрім традиційних місць, які пропонують фрілансерам робоче місце та доступ до інтернету, такий напрямок уже впроваджують деякі АЗС, ресторани та кафе, пише Асоціація ритейлерів України (Retail Association of Ukraine, RAU).

Так, від 3 листопада мережа АЗК KLO почала облаштовувати на території своїх автозаправних станцій умови для коворкінгів. Відвідувачам обіцяють безкоштовний доступ до розеток та інтернету.

Також на генераторах працюють мережі WOG та ОККО, де можна попрацювати. Проте через перебої зі зв’язком можуть бути проблеми з доступом до інтернету, попереджають у ОККО.

Крім того, залучати українців, робота яких залежить від інтернету, почали Food-ритейлери.

«В нас завжди є стабільний Wi-Fi, світло та затишний камін. Працює бар та гардероб. Вся територія нашого осіннього артпарку є відкритою, аби ви могли прогулятися та зловити свіжі ідеї», — запевняють у Kureni, які за відсутності світла працюють на генераторі.

Але є нюанс — перебування у закладі тепер не є безкоштовним, за вхід беруть 100 грн. Заклади йдуть на такі кроки, адже їх виторг зараз залежить від кількості повітряних тривог, наявності води та стабільності Wi-Fi.

Загалом самозабезпечення електроенергією серед закладів харчування стає трендом, який дозволяє приваблювати та утримати аудиторію.

Щодо традиційних коворкінгів, то, наприклад, у Києві їх налічується кілька десятків. Щоб залучити до себе аудиторію, крім генераторів, вони встановлюють собі Starlink.

В середньому ціна перебування у коворкінгах столиці становить від 250 до 600 грн на добу.

Такі пропозиції діють у коворкінгах Creative States, Peremoga, Kooperativ, Platforma, «Сад», Bee Working, TheSpace, HUB 4.0. Щоправда, частина з них повідомляють, що всі місця на місяць вже заброньовано. Найчастіше такі центри пропонують безперебійний інтернет навіть у разі відключення електрики.

УБР За матеріалами:

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