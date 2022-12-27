Нова пошта змінить тарифи з 2023 року — Finance.ua

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Нова пошта змінить тарифи з 2023 року

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Нова пошта змінить тарифи з 2023 року
Нова пошта змінить тарифи з 2023 року
Нова пошта 1 січня 2023 року вносить зміни до тарифів.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Ми робимо цей крок, щоб і надалі гарантувати вчасну та якісну доставку під час війни», — пояснили в компанії.
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Що зміниться з 1 січня 2023:
1. Вартість доставки у відділення та поштомат відтепер буде розраховуватися однаково.
2. Скасовується додаткова плата за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні і тепер вона буде безкоштовною. Раніше це коштувало 20 грн.
3. Тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме — 55 грн.
4. Посилка між відділеннями та поштоматами по місту:
  • до 2 кг — 50 грн;
  • до 10 кг — 80 грн;
  • до 30 кг — 120 грн.
5. Посилка між відділеннями та поштоматами по Україні:
  • до 2 кг — 70 грн;
  • до 10 кг — 100 грн;
  • до 30 кг — 140 грн.
6. Доплата за доставку/забір кур’єром:
  • для відправлень до 30 кг — +35 грн до тарифу;
  • за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг — +100 грн до тарифу.
Додатково про нові тарифи можна дізнатись тут. Вони набудуть чинності з 1 січня 2023 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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