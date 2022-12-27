Нова пошта змінить тарифи з 2023 року — Finance.ua

Нова пошта змінить тарифи з 2023 року Сьогодні 12:42 — Особисті фінанси

Нова пошта змінить тарифи з 2023 року

Нова пошта 1 січня 2023 року вносить зміни до тарифів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Ми робимо цей крок, щоб і надалі гарантувати вчасну та якісну доставку під час війни», — пояснили в компанії.

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Що зміниться з 1 січня 2023:

1. Вартість доставки у відділення та поштомат відтепер буде розраховуватися однаково.

2. Скасовується додаткова плата за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні і тепер вона буде безкоштовною. Раніше це коштувало 20 грн.

3. Тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме — 55 грн.

4. Посилка між відділеннями та поштоматами по місту:

до 2 кг — 50 грн;

до 10 кг — 80 грн;

до 30 кг — 120 грн.

5. Посилка між відділеннями та поштоматами по Україні:

до 2 кг — 70 грн;

до 10 кг — 100 грн;

до 30 кг — 140 грн.

6. Доплата за доставку/забір кур’єром:

для відправлень до 30 кг — +35 грн до тарифу;

за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг — +100 грн до тарифу.

Додатково про нові тарифи можна дізнатись тут. Вони набудуть чинності з 1 січня 2023 року.

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