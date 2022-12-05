Нова пошта доставлятиме посилки з інтернет-магазинів Чехії — Finance.ua

Нова пошта доставлятиме посилки з інтернет-магазинів Чехії
Нова пошта Глобал запустила нову країну для онлайн-шопінгу — Чехію. Це вже 9 країна, з якої українці можуть купувати необхідні товари для дому, одяг популярних брендів та техніку, як-от Starlink, зарядні станції EcoFlow, безпосередньо у чеських онлайн-магазинах, в яких немає прямої доставки в Україну.
Доставку можна замовити на адресу, до будь-якого відділення або поштомату Нової пошти в Україні.
Наприклад, наразі Starlink в Чехії можна придбати від 14300 гривень, а вартість доставки товару вагою 8,5 кг в Україну складатиме від 1900 грн.
Ціна доставки залежить від ваги посилки:
- 0,5 кг за $5 (183 грн)
- 1 кг- $8,50 (311 грн)
- 1,5 кг- $10 (366 грн)
- 2 кг- $13,50 (494 грн)
Вартість доставки можна розрахувати самостійно за допомогою спеціального калькулятора на сайті NP Shopping.
Також українцям доступні замовлення із найпопулярніших чеських інтернет-магазинів, як Koulier, Globalmoto, ZARA, Rockino, Patro, 4home, тощо.
Крім того, напередодні новорічних свят Нова пошта Глобал знизила вартість доставки замовлень з інтернет-магазинів Іспанії та Італії на 25%. Цей акційний тариф діятиме до 31 січня 2023 року.
Як скористатися сервісом NP Shopping?
- Зареєструйтесь у NP Shopping. В особистому кабінеті ви отримаєте адресу для шопінгу, яку використовуватимете при покупках.
- Обирайте інтернет-магазин, замовляйте товар онлайн, а в рядку доставки вказуйте отриману через NP Shopping адресу.
- Після замовлення в особистому кабінеті NP Shopping реєструйте трекінг-номер, отриманий в інтернет-магазині. А далі обирайте будь-яке відділення Нової пошти, поштомат або адресну доставку кур’єром.
Для замовлень товарів українцям вже доступні онлайн-магазини із 9 країн: США, Італія, Туреччина, Великобританія, Німеччина, Польща, Франція, Іспанія та Чехія.
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