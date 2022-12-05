Нова пошта доставлятиме посилки з інтернет-магазинів Чехії — Finance.ua

Нова пошта доставлятиме посилки з інтернет-магазинів Чехії Сьогодні 12:12 — Особисті фінанси

Нова пошта доставлятиме посилки з інтернет-магазинів Чехії

Нова пошта Глобал запустила нову країну для онлайн-шопінгу — Чехію. Це вже 9 країна, з якої українці можуть купувати необхідні товари для дому, одяг популярних брендів та техніку, як-от Starlink, зарядні станції EcoFlow, безпосередньо у чеських онлайн-магазинах, в яких немає прямої доставки в Україну.

Доставку можна замовити на адресу, до будь-якого відділення або поштомату Нової пошти в Україні.

Наприклад, наразі Starlink в Чехії можна придбати від 14300 гривень, а вартість доставки товару вагою 8,5 кг в Україну складатиме від 1900 грн.

Ціна доставки залежить від ваги посилки:

0,5 кг за $5 (183 грн)

1 кг- $8,50 (311 грн)

1,5 кг- $10 (366 грн)

2 кг- $13,50 (494 грн)

Вартість доставки можна розрахувати самостійно за допомогою спеціального калькулятора на сайті NP Shopping.

Також українцям доступні замовлення із найпопулярніших чеських інтернет-магазинів, як Koulier, Globalmoto, ZARA, Rockino, Patro, 4home, тощо.

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Крім того, напередодні новорічних свят Нова пошта Глобал знизила вартість доставки замовлень з інтернет-магазинів Іспанії та Італії на 25%. Цей акційний тариф діятиме до 31 січня 2023 року.

Як скористатися сервісом NP Shopping?

Зареєструйтесь у NP Shopping. В особистому кабінеті ви отримаєте адресу для шопінгу, яку використовуватимете при покупках. Обирайте інтернет-магазин, замовляйте товар онлайн, а в рядку доставки вказуйте отриману через NP Shopping адресу.

Після замовлення в особистому кабінеті NP Shopping реєструйте трекінг-номер, отриманий в інтернет-магазині. А далі обирайте будь-яке відділення Нової пошти, поштомат або адресну доставку кур’єром.



Для замовлень товарів українцям вже доступні онлайн-магазини із 9 країн: США, Італія, Туреччина, Великобританія, Німеччина, Польща, Франція, Іспанія та Чехія.

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