Нова пошта доставлятиме посилки з інтернет-магазинів Чехії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нова пошта доставлятиме посилки з інтернет-магазинів Чехії

Особисті фінанси
24
Нова пошта доставлятиме посилки з інтернет-магазинів Чехії
Нова пошта доставлятиме посилки з інтернет-магазинів Чехії
Нова пошта Глобал запустила нову країну для онлайн-шопінгу — Чехію. Це вже 9 країна, з якої українці можуть купувати необхідні товари для дому, одяг популярних брендів та техніку, як-от Starlink, зарядні станції EcoFlow, безпосередньо у чеських онлайн-магазинах, в яких немає прямої доставки в Україну.
Доставку можна замовити на адресу, до будь-якого відділення або поштомату Нової пошти в Україні.
Наприклад, наразі Starlink в Чехії можна придбати від 14300 гривень, а вартість доставки товару вагою 8,5 кг в Україну складатиме від 1900 грн.

Ціна доставки залежить від ваги посилки:

  • 0,5 кг за $5 (183 грн)
  • 1 кг- $8,50 (311 грн)
  • 1,5 кг- $10 (366 грн)
  • 2 кг- $13,50 (494 грн)
Вартість доставки можна розрахувати самостійно за допомогою спеціального калькулятора на сайті NP Shopping.
Також українцям доступні замовлення із найпопулярніших чеських інтернет-магазинів, як Koulier, Globalmoto, ZARA, Rockino, Patro, 4home, тощо.
Читайте також
Крім того, напередодні новорічних свят Нова пошта Глобал знизила вартість доставки замовлень з інтернет-магазинів Іспанії та Італії на 25%. Цей акційний тариф діятиме до 31 січня 2023 року.

Як скористатися сервісом NP Shopping?

  1. Зареєструйтесь у NP Shopping. В особистому кабінеті ви отримаєте адресу для шопінгу, яку використовуватимете при покупках.
  2. Обирайте інтернет-магазин, замовляйте товар онлайн, а в рядку доставки вказуйте отриману через NP Shopping адресу.
  3. Після замовлення в особистому кабінеті NP Shopping реєструйте трекінг-номер, отриманий в інтернет-магазині. А далі обирайте будь-яке відділення Нової пошти, поштомат або адресну доставку кур’єром.
Для замовлень товарів українцям вже доступні онлайн-магазини із 9 країн: США, Італія, Туреччина, Великобританія, Німеччина, Польща, Франція, Іспанія та Чехія.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.