Посилка у кредит: Нова пошта створила нову можливість для клієнтів — Finance.ua
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Посилка у кредит: Нова пошта створила нову можливість для клієнтів

Особисті фінанси
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Посилка у кредит: Нова пошта створила нову можливість для клієнтів
Посилка у кредит: Нова пошта створила нову можливість для клієнтів
Відтепер клієнти Нової пошти, які замовляють товар із післяплатою, можуть забрати його, а сплачувати вартість протягом року.
При цьому продавець товару отримає кошти одразу, як клієнт огляне посилку і підтвердить її отримання.
Посилку в кредит може оформити тільки замовник товару і тільки у відділенні Нової пошти. Кредит надається строком на 12 місяців і на товар від 1000 гривень. Максимальний розмір кредиту розраховується індивідуально для кожного клієнта.
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Дізнатися свій кредитний ліміт може кожен у мобільному додатку в Особистому кабінеті або у відділенні Нової пошти. Фінансові послуги у відділенні надає NovaPay, що входить до групи компаній Нова пошта.

Ставки і комісії

  • За користування кредитом клієнт буде сплачувати комісію — 2% від суми запозичення на місяць та річну ставку 0,00001%.
  • Наприклад, ви замовили мультиварку вартістю 3000 грн із післяплатою у відділення і хочете взяти посилку в кредит. Загальна сума кредиту становитиме 3135 грн: вартість товару 3000 грн + вартість доставки 55 грн (по місту + коробка) + комісія за грошовий переказ 80 грн (2% + 20 грн).
  • Щомісячний відсоток по кредиту буде 62,7 грн (2% від суми кредиту), тому щомісячний платіж — 324 грн. Загальна переплата за 12 місяців становитиме 752,4 грн .
Щоб скористатися послугою, потрібно:
  • бути громадянином України віком від 18 до 65 років;
  • користуватися послугами Нової пошти протягом останніх 6 місяців;
  • мати добру кредитну історію.
Як скористатися послугою «Посилка в кредит»:
  1. замовте товар із післяплатою у будь-яке відділення Нової пошти;
  2. огляньте посилку із товаром і скажіть оператору-касиру, що хочете забрати посилку в кредит;
  3. надайте оператору оригінали паспорту з пропискою та ідентифікаційного коду або скористайтеся документами через «Дія». Важливо, що документи мають бути одного формату — або оригінали або «Дія»;
  4. щойно пройде перевірка особи, то на номер телефону отримувача надійде SMS із паролем для підписання документів в електронному вигляді;
  5. повідомте пароль з SMS оператору-касиру та забирайте посилку.
Сплачувати кредит потрібно щомісяця рівними частинами протягом року у будь-якій фінансовій установі або відділенні Нової пошти. Також кредит можна погасити достроково без додаткових комісій і доплат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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