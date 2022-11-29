Посилка у кредит: Нова пошта створила нову можливість для клієнтів — Finance.ua

Посилка у кредит: Нова пошта створила нову можливість для клієнтів Сьогодні 12:11 — Особисті фінанси

Посилка у кредит: Нова пошта створила нову можливість для клієнтів

Відтепер клієнти Нової пошти, які замовляють товар із післяплатою, можуть забрати його, а сплачувати вартість протягом року.

При цьому продавець товару отримає кошти одразу, як клієнт огляне посилку і підтвердить її отримання.

Посилку в кредит може оформити тільки замовник товару і тільки у відділенні Нової пошти. Кредит надається строком на 12 місяців і на товар від 1000 гривень. Максимальний розмір кредиту розраховується індивідуально для кожного клієнта.

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Дізнатися свій кредитний ліміт може кожен у мобільному додатку в Особистому кабінеті або у відділенні Нової пошти. Фінансові послуги у відділенні надає NovaPay, що входить до групи компаній Нова пошта.

Ставки і комісії

За користування кредитом клієнт буде сплачувати комісію — 2% від суми запозичення на місяць та річну ставку 0,00001%.

Наприклад, ви замовили мультиварку вартістю 3000 грн із післяплатою у відділення і хочете взяти посилку в кредит. Загальна сума кредиту становитиме 3135 грн: вартість товару 3000 грн + вартість доставки 55 грн (по місту + коробка) + комісія за грошовий переказ 80 грн (2% + 20 грн).

Щомісячний відсоток по кредиту буде 62,7 грн (2% від суми кредиту), тому щомісячний платіж — 324 грн. Загальна переплата за 12 місяців становитиме 752,4 грн .



Щоб скористатися послугою, потрібно:

бути громадянином України віком від 18 до 65 років;

користуватися послугами Нової пошти протягом останніх 6 місяців;



мати добру кредитну історію.



Як скористатися послугою «Посилка в кредит»:

замовте товар із післяплатою у будь-яке відділення Нової пошти; огляньте посилку із товаром і скажіть оператору-касиру, що хочете забрати посилку в кредит;

надайте оператору оригінали паспорту з пропискою та ідентифікаційного коду або скористайтеся документами через «Дія». Важливо, що документи мають бути одного формату — або оригінали або «Дія»; щойно пройде перевірка особи, то на номер телефону отримувача надійде SMS із паролем для підписання документів в електронному вигляді;

повідомте пароль з SMS оператору-касиру та забирайте посилку.



Сплачувати кредит потрібно щомісяця рівними частинами протягом року у будь-якій фінансовій установі або відділенні Нової пошти. Також кредит можна погасити достроково без додаткових комісій і доплат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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