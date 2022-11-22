Нова пошта дозволила клієнтам оплачувати не лише свої посилки: чим корисна послуга — Finance.ua

Нова пошта дозволила клієнтам оплачувати не лише свої посилки: чим корисна послуга
У сьогоднішній реальності надзвичайно складно щось планувати. І може трапитися ситуація, коли ви вже стоїте біля відділення, а світло вимкнули та немає мобільного інтернету, щоб сплатити за посилку онлайн.
На такий випадок у Новій Пошті розповіли, як ваші друзі чи близькі можуть виручити та сплатити доставку за вас, просто дізнавшись номер ЕН.
Для цього другові потрібно:
- оновити застосунок та відкрити вкладку «Мої посилки»;
- потім натиснути + у правому нижньому кутку;
- натиснути «Відстежити» та «Знайти ЕН» за номером;
- у вкладці «Інформація про посилку» натиснути на кнопку «Повна інформація про посилку»;
- ввести номер телефону отримувача, на який оформлено посилку.
Після цього у вашого друга має з’явитися опція оплати відправлення.
Довідка Finance.ua:
- нещодавно через мобільний додаток «Нової пошти» з’явилася можливість надати право іншій людині отримати посилку за вас та сплатити її у разі необхідності;
- сервіс є безкоштовним та діє виключно для отримання відправлень у поштоматі та відділенні із оголошеною вартістю до 30 тисяч гривень.
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