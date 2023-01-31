«Нова пошта» запускає власну авіакомпанію, що доставлятиме посилки в ЄС — Finance.ua

«Нова пошта» запускає власну авіакомпанію, що доставлятиме посилки в ЄС Сьогодні 16:15 — Фондовий ринок

Із березня «Нова пошта» запускає власну авіакомпанію Supernova Airlines для перевезення посилок до країн ЄС. Про це в інтерв’ю Forbes повідомили співвласники «Нової пошти».

Зазначається, що компанія перевозитиме посилки двома літаками АН-26 1978-го та 1982-го років, які взяла у лізинг у Expedition Aviation із ОАЕ.

За словами Вʼячеслава Климова, запуск авіакомпанії дозволить доставляти міжнародні посилки швидше, а також контролювати всю логістику доставки.

«Відтепер компанія не залежатиме від фрахту вільного місця в літаках інших компаній Власні літаки дадуть НП необхідну їй операційну гнучкість, надійність і зменшену собівартість», — розповів партнер консалтингової компанії «3e Consultants» Олег Каленський.

АН-26 перевозитимуть вантажі лише всередині Європи й базуватимуться в Польщі до закінчення війни. Ймовірно, їхній логістичний центр буде у Жешуві, й така база, за словами власників, дасть змогу НП обслуговувати майже всю Європу. До цієї бази посилки з України доставлятимуть автотранспортом. По закінченні війни літаки доставлятимуть вантажі в аеропорти «Бориспіль» і «Львів».

«Нова Пошта» також домовляється про оренду ще двох літаків, які зможуть виконувати далекомагістральні рейси — з США та Китаю.

Зазначимо, що з 2019 року «Нова Пошта» всередині країни почала доправляти посилки літаком Ан-26. Доставка працювала в тестовому режимі, проте під час карантину 2020 року від цієї послуги вирішили відмовитись.

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У 2021 році компанія анонсувала створення власної авіакомпанії, однак її запуск відклали через початок повномастабного вторгнення.

Довідка Finance.ua:

Нова пошта 1 січня 2023 року вносить зміни до тарифів. Вартість доставки у відділення та поштомат відтепер буде розраховуватися однаково. Скасовується додаткова плата за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні і тепер вона буде безкоштовною. Раніше це коштувало 20 грн;

тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме — 55 грн.

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