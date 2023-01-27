«Нова Пошта» планує випустити облігації серії «С» — Finance.ua
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«Нова Пошта» планує випустити облігації серії «С»

Фондовий ринок
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«Нова Пошта» планує випустити облігації серії «С»
«Нова Пошта» планує випустити облігації серії «С»
Компанія «Нова пошта» має намір розмістити третій у своїй історії випуск облігацій — серії «С».
Як повідомила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на своєму сайті, компанія зареєструвала закритий випуск іменних процентних звичайних незабезпечених корпоративних облігацій «Нової пошти» серії «С» 24 січня.
Інформація про параметри випуску наразі відсутня.
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Нагадаємо, у 2020 році «Нова пошта» здійснила випуск облігацій серії «B» на 700 млн грн з погашенням 28 лютого 2023 року, купонною ставкою 16% річних та періодичністю виплат чотири рази на рік. Наголошувалося, що 40% залучених коштів буде направлено на будівництво логістичних центрів, а 60% — на їхню автоматизацію. Андеррайтером виступав Райффайзен Банк.
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Дебютний випуск облігацій «Нова Пошта» розмістила у лютому-квітні 2019 року на суму 300 млн грн під 22% річних з терміном обігу до 22 серпня 2020 року. Кошти від розміщення облігацій було спрямовано на модернізацію інфраструктури та мережі відділень емітента.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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