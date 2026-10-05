В ВР зарегистрирован проект Закона № 16114 «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины о расширении трудовых возможностей для молодежи».

О чем идет речь

В условиях дефицита трудовых ресурсов расширение возможностей легального трудоустройства молодежи должно способствовать привлечению дополнительного трудового потенциала и получению молодыми людьми первого официального опыта работы.

Отдельным важным новшеством стало введение общей возможности заключать трудовые договоры в электронной форме.

Трудовой договор можно будет заключать полностью в электронной форме.

Одним из наиболее практических изменений является дополнение статьи 24 КЗоТ положениями об электронном трудовом договоре.

По предложенным правилам, если стороны согласились заключить трудовой договор в электронной форме, он будет считаться заключенным в письменной форме. Работник и работодатель должны подписать его квалифицированной электронной подписью или усовершенствованной электронной подписью, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.

То есть, предложенный механизм должен позволить сторонам оформить трудовые отношения без необходимости обмениваться бумажными документами. Причем это изменение сформулировано не только для несовершеннолетних — оно будет касаться заключения трудовых договоров в целом.

Разрешенная продолжительность рабочего времени

Самое заметное изменение непосредственно для молодых работников касается продолжительности рабочего времени.

В настоящее время КЗоТ предусматривает для работников от 16 до 18 лет сокращенное рабочее время 36 часов в неделю.

Для лиц от 15 до 16 лет, а также учащихся от 14 до 15 лет, работающих во время каникул, — 24 часа в неделю.

Законопроект предлагает увеличить эти показатели в соответствии с 38 и 26 часами в неделю.

Таким образом, для работников от 16 до 18 лет максимальная продолжительность работы увеличится на два часа в неделю, а для лиц от 15 до 16 лет и учащихся от 14 до 15 лет, работающих во время каникул, — на два часа.

При этом в пояснительной записке отдельно указано, что для учащихся, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, будет сохраняться ограничение максимальной продолжительности работы в зависимости от их возраста.

Испытания для молодых работников

Еще одно принципиальное изменение касается испытания при принятии на работу.

В пояснительной записке прямо указано, что законопроект предлагает исключить лиц, не достигших 18 лет, из перечня работников, по которым испытание не устанавливается.

Это означает возможность применять к несовершеннолетним общие правила об испытаниях при принятии на работу.

Следовательно, сам по себе молодой возраст не должен быть основанием для автоматического запрета испытания.

Специальный учет несовершеннолетних могут заменить данными Реестра застрахованных лиц

Действующая статья 189 КЗоТ предусматривает специальный учет работников, не достигших 18 лет, с указанием даты их рождения.