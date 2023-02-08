Новая почта планирует эмитировать платежные карты — Finance.ua

Новая почта планирует эмитировать платежные карты Сегодня 09:15 — Финтех и Карты

Новая почта планирует эмитировать платежные карты

Платежная система Новой почты — NovaPay — планирует эмитировать платежные карты

Об этом рассказал гендиректор NovaPay Андрей Кривошапко в интервью NV Бизнес

«Благодаря (принятому Верховной Радой. — Ред.) закону небанковские финансовые организации в случае получения лицензии смогут открывать счета и эмитировать карты. В третьем квартале у нас есть амбиция начать выходить на этот рынок, поэтому сейчас в состоянии подготовки», — сказал Кривошапко.

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Он объяснил, что это создает для компании и ее клиентов новые возможности, такие как, например, открытие кредитных лимитов.

«Откроется гораздо больше технических возможностей. К примеру, мы сейчас запустили услугу „получи посылку в кредит“. Но это весьма ограниченный функционал. Если будут счета и будет возможность эмитировать карты, то мы сможем предоставлять клиентам, например кредитный лимит на карту. Это сильно расширяет возможности», — добавил гендиректор NovaPay.

В компании считают, что карты будут интересны мелким предпринимателям, которые отправляют товары через Новую почту и получают переводы.

«Будет счет и будет возможность им управлять. Не просто прийти в отделение и получить деньги или получить деньги на банковский счет в банке, как сейчас. Мы будем предоставлять комплексный сервис доступа к счету в нашей системе. Уверен, это будет быстрее, удобнее и безопаснее. Возможно, даже дешевле. В планах — и обслуживание бизнеса и, возможно, даже кредитование», — сказал Кривошапко.

Для этого компания собирается запустить новое финансовое приложение, которое будет интегрировано с приложением Новой почты.

«MVP приложения (минимально жизнеспособный продукт. — Ред.) я уже тестирую на собственном смартфоне, и мне нравится», — рассказал он.

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