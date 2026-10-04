Банковское приложение не работает после обновления: как это исправить

Почему может не работать мобильное приложение после обновления

Мобильный банкинг давно стал основным способом управления счетами для миллионов украинцев. Через приложение можно переводить средства, оплачивать покупки и коммунальные услуги, контролировать баланс и использовать кредитные и депозитные продукты. Но иногда обычное банковское приложение вдруг перестает запускаться, не устанавливается после обновления или сообщает, что устройство больше не поддерживается.

Одной из причин может быть устаревшая операционная система Android.

Почему версия Android имеет значение

Банковские приложения работают не в вакууме — они используют возможности операционной системы смартфона. С выходом новых версий Android Google изменяет механизмы защиты данных, работы с разрешениями, шифрование, биометрическую аутентификацию и другие функции. Поэтому разработчики банковских приложений регулярно обновляют программное обеспечение. На старых версиях Android некоторые новые функции могут работать некорректно или технически несовместимы.

Кроме того, прекращение поддержки старых операционных систем связано с безопасностью. Банк отвечает за защиту финансовой информации клиента, поэтому может ограничить работу приложения на устройствах, не отвечающих современным требованиям безопасности.

Недавно на интернет-форуме Finance.ua была описана следующая ситуация. После перехода ТАСкомбанк на новую версию мобильного приложения TAS2U один из клиентов не смог установить ее из-за того, что новая версия требовала другой версии операционной системы Андроид, чем работавшая на телефоне клиента. К тому же, ТАСкомбанк параллельно с переходом на новую версию приложения прекратил действие вебверсии банковского приложения. Так что клиент просто упустил возможность удаленно пользоваться услугами банка.

Редакция Finance.ua обратилась в ТАСкомбанк с вопросами по этой ситуации, и вот что мы узнали:

«На данный момент для корректной работы мобильного приложения TAS2U необходима операционная система Android версии 10 или выше. При запуске нового TAS2U требования к версиям операционных систем были выше, однако вскоре банк расширил список устройств, на которых доступно приложение. В настоящее время минимальные требования составляют Android 10 и iOS 15.8.

О возможности возвращения вебверсии ТАСкомбанк ответил следующее:

«В настоящее время возврат вебверсии TAS2U не предусмотрен. Новый TAS2U развивается как мобильное приложение и именно на этом канале банк концентрирует дальнейшее развитие дистанционного банкинга».

Какую версию Android нужно иметь

Универсальной минимальной версии Android для всех банков нет. Каждый банк устанавливает свои требования. Они могут изменяться после очередного обновления приложения. Мы решили уточнить, какая минимальная версия операционной системы Андроид нужна для нормального функционирования мобильного банковского приложения в нескольких ведущих украинских банках.

ПриватБанк нам ответили, что минимальная версия ОС Андроид, поддерживаемая разработчиками мобильного приложения Приват24, — Андроид 6.0.

Ощадбанк ситуация еще лучше. «Ощад является инклюзивным банком, мы хотим быть доступными для всех наших клиентов, поэтому стараемся как можно дольше сохранять поддержку более старых версий ОС. На сегодняшний день минимальные требования для нашего приложения — Android — версия 5.0 (Lollipop). В то же время, фактически самая старая версия, которая встречается среди устройств наших клиентов, это 8 и выше».

ПУМБ ответили, что для установки приложения необходима версия Android 7.0 или выше.

Итак, как видим, минимум в трех самых популярных банках требования к ОС на гаджете клиента намного ниже, чем у ТАСкомбанка. Неудивительно, что клиент размышляет, «лучше ли не телефон менять ради банка, а банк?».

Однако следует понимать, что программное обеспечение, как и техника, не стоит на месте, а постоянно развивается и усовершенствуется. Поэтому фраза «у меня старый Android, но другое банковское приложение работает» еще не означает, что он будет работать после последующего обновления.

В банках прекрасно понимают, что любое изменение технических требований может создавать неудобства части клиентов, поэтому пытаются соблюдать баланс между доступностью сервиса и его безопасностью. Но приоритетом для банка остается сохранность средств и персональных данных клиентов. Поддерживать работу финансового приложения на устаревших операционных системах только для максимально широкой совместимости означало бы принимать дополнительные риски информационной безопасности.

Если смартфон уже не поддерживает новый Android

Иногда проблема заключается не в самом банковском приложении, а в том, что производитель смартфона больше не выпускает обновления для его операционной системы. В таком случае установить современную версию Android официальным способом может быть невозможно.

Не стоит пытаться решить проблему установкой сомнительной модифицированной прошивки или загрузкой APK банковского приложения с неизвестных сайтов. Это может создать дополнительные опасности для банковских данных.

Если обновить Android невозможно, стоит проверить, предлагает ли банк веб-версию интернет-банкинга. К примеру, ПриватБанк отмечает, что Приват24 доступен не только через мобильное приложение, но и в браузере.

Однако, к сожалению, сейчас все больше банков отказываются от вебверсии в пользу мобильного приложения, чтобы сэкономить средства на разработку и обновление программного обеспечения.

Устаревший смартфон — это не только проблема с банковским приложением

Если телефон перестает поддерживать обновление Android, это постепенно становится проблемой не только для банкинга. Пользователь может столкнуться с ограничениями при установке новых версий других приложений, а главное — перестать получать важные обновления безопасности.

Поэтому если банковское приложение вдруг перестало работать после обновления, не следует сразу считать это техническим сбоем банка. Первое, что нужно проверить, — версию Android, актуальность самого приложения и системных компонентов.