У роботі «Нової пошти» стався масштабний збій — Finance.ua

У роботі «Нової пошти» стався масштабний збій Сьогодні 17:44 — Фондовий ринок

Масштабний збій стався в роботі «Нової пошти». Українці не можуть ні отримати, ні надіслати посилки свої посилки.

«Система не працює, масштабний збій по всій Україні. Що сталося і чи це надовго, ми не знаємо», — йдеться в повідомленні.

При цьому спостерігаються проблеми в роботі мобільного додатку «Нової пошти». При спробі відкрити вкладку «Мої посилки» з’являється повідомлення: «Вибачте, Ваш запит не вдалося обробити. Спробуйте ще раз».

При цьому ситуація не змінюється навіть при повторних заходах у додаток.

УНІАН За матеріалами:

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