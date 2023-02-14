У роботі «Нової пошти» стався масштабний збій — Finance.ua
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У роботі «Нової пошти» стався масштабний збій

Фондовий ринок
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Масштабний збій стався в роботі «Нової пошти». Українці не можуть ні отримати, ні надіслати посилки свої посилки.
«Система не працює, масштабний збій по всій Україні. Що сталося і чи це надовго, ми не знаємо», — йдеться в повідомленні.
При цьому спостерігаються проблеми в роботі мобільного додатку «Нової пошти». При спробі відкрити вкладку «Мої посилки» з’являється повідомлення: «Вибачте, Ваш запит не вдалося обробити. Спробуйте ще раз».
При цьому ситуація не змінюється навіть при повторних заходах у додаток.
У роботі «Нової пошти» стався масштабний збій
За матеріалами:
УНІАН
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