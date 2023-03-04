Новая почта рассказала об особенностях работы почтоматов: когда доставку могут отменить — Finance.ua
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Новая почта рассказала об особенностях работы почтоматов: когда доставку могут отменить

Личные финансы
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Новая почта рассказала об особенностях работы почтоматов: когда доставку могут отменить
Новая почта рассказала об особенностях работы почтоматов: когда доставку могут отменить
Украинский почтовый оператор «Новая почта» рассказал о некоторых особенностях доставки посылок в почтоматы. Отправки могут переадресовывать.
Это следует из сообщения на официальной странице Новой почты в Facebook.
Как отметила в комментарии клиентка компании, она не получила вовремя посылку, которая должна была прийти в определенный почтомат. Ее в последний момент автоматически переадресовали.
Новая почта рассказала об особенностях работы почтоматов: когда доставку могут отменить
Представители «Новой почты» объяснили, что такое возможно при отсутствии свободных мест в почтамате.
«Видим, что коллеги не смогли доставить посылку 204***774 в почтомат, поскольку не было свободных ячеек. По накладной оформлена переадресация за счет компании в отделение № 41 г. Киев, и посылочка уже прибыла и готова к выдаче», — сообщили они.
В компании извинились за неудобства и предложили подарок — промокод на бесплатную доставку и хранение груза весом до 30 кг.

Сколько времени посылка может находиться в почтмате

По правилам компании, на то чтобы забрать свою отправку, отведено четыре дня. После этого груз перенаправят в ближайшее отделение к почтомату, где будет храниться еще 25 рабочих дней.

Если человек не может забрать посылку

Поскольку не всегда удается вовремя забрать в почтмате отправку, то если есть трек-номер, можно отследить посылку Новой Почты по нему.
Для поиска груза можно воспользоваться сервисом Posylka.net, где собраны все украинские и международные почтовые службы. Найти посылки можно круглосуточно, а если загрузить мобильное приложение, то на телефон поступит информация об изменениях в статусе отправки.
При выборе почтомата это не повлияет на стоимость доставки, ведь тарифы на услугу компании едины для всех типов отделений. Для расчета можно воспользоваться онлайн-калькулятором.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Novyny.live
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