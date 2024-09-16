Ряд ІТ-компаний вышли из россии — Finance.ua

Ряд ІТ-компаний вышли из россии
Jira, Slack, Trello и другие компании выходят с российского рынка из-за санкций.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
США ввели усиленные санкции против россиян в сфере IT. Ряд технологических компаний объявили о выходе с российского рынка или введении новых ограничений для российских пользователей.
Сообщается, что применяемые ограничения включают:
- Google заблокировал регистрацию новых аккаунтов по российским номерам и лишил российских блогеров возможности получать доход через AdSense;
- Atlassian, Jira, Trello и Confluence объявили о полном выходе с российского рынка;
- сервис Notion, который использовался для организации работы и управления проектами, стал недоступным в рф;
- сервис Miro не будет обслуживать российские и белорусские аккаунты;
- компания Microsoft приступила к отключению российских пользователей от своих облачных сервисов;
- сервис Slack выходит с российского рынка, прекращая обслуживание корпоративного мессенджера;
- системы CAD, Autodesk вышли из россии, а SAP и Oracle покинули ERP-рынок страны.
Новые санкции запретят также американским компаниям предоставлять любым юридическим лицам в рф услуги по ІТ-консалтингу, проектированию, поддержке и облачным сервисам. Они начали действовать с 12 сентября.
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