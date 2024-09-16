Ряд ІТ-компаний вышли из россии — Finance.ua

Ряд ІТ-компаний вышли из россии Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

Ряд ІТ-компаний вышли из россии

Jira, Slack, Trello и другие компании выходят с российского рынка из-за санкций.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

США ввели усиленные санкции против россиян в сфере IT. Ряд технологических компаний объявили о выходе с российского рынка или введении новых ограничений для российских пользователей.

Сообщается, что применяемые ограничения включают:

Google заблокировал регистрацию новых аккаунтов по российским номерам и лишил российских блогеров возможности получать доход через AdSense;

Atlassian, Jira, Trello и Confluence объявили о полном выходе с российского рынка;

сервис Notion, который использовался для организации работы и управления проектами, стал недоступным в рф;

сервис Miro не будет обслуживать российские и белорусские аккаунты;

компания Microsoft приступила к отключению российских пользователей от своих облачных сервисов;

сервис Slack выходит с российского рынка, прекращая обслуживание корпоративного мессенджера;

системы CAD, Autodesk вышли из россии, а SAP и Oracle покинули ERP-рынок страны.

Новые санкции запретят также американским компаниям предоставлять любым юридическим лицам в рф услуги по ІТ-консалтингу, проектированию, поддержке и облачным сервисам. Они начали действовать с 12 сентября.

Економічна Правда По материалам:

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