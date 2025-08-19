Автокредиты: условия значительно ужесточились — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Автокредиты: условия значительно ужесточились

Страхование
20
Автокредиты: условия значительно ужесточились
Автокредиты: условия значительно ужесточились
До 24 февраля 2022 г. в Украине царил настоящий расцвет программ сотрудничества банков с автодилерами. Тогда обычные условия получения автокредита были такими: аванс 10−30%, срок 3−7 лет, обязательное каско.

Ставка

Стандартно 12−18% годовых в гривнах, в «нулевых» акциях — 0,01−5% с разовыми комиссиями/страховыми расходами (реальная стоимость ближе к 15−20%). На подержанные авто ставка колебалась в размерах 14,5−17%.
Читайте также
После шока 2022 года и осторожного обновления 2023-го, снова вернулась активная практика продажи новых автомобилей через автосалоны. Но банки внедряют более жесткие условия: аванс 30%+, срок до 5 лет, ставка на уровне 18−24% (на подержанные авто — 22−28%).
Читайте также
Как видим, в 2025 году по сравнению с началом 2022-го на два года снижены сроки кредитов, значительно поднята ставка по ссудам на новые машины (на 6% в среднем) и на подержанные — на 7,5−11%.
Читайте больше в статье:

Кредитно-депозитная ретроспектива: что было до войны и что мы имеем сейчас на этом рынке

По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems