Автокредиты: условия значительно ужесточились — Finance.ua

Автокредиты: условия значительно ужесточились

До 24 февраля 2022 г. в Украине царил настоящий расцвет программ сотрудничества банков с автодилерами. Тогда обычные условия получения автокредита были такими: аванс 10−30%, срок 3−7 лет, обязательное каско.

Ставка

Стандартно 12−18% годовых в гривнах, в «нулевых» акциях — 0,01−5% с разовыми комиссиями/страховыми расходами (реальная стоимость ближе к 15−20%). На подержанные авто ставка колебалась в размерах 14,5−17%.

После шока 2022 года и осторожного обновления 2023-го, снова вернулась активная практика продажи новых автомобилей через автосалоны. Но банки внедряют более жесткие условия: аванс 30%+, срок до 5 лет, ставка на уровне 18−24% (на подержанные авто — 22−28%).

Как видим, в 2025 году по сравнению с началом 2022-го на два года снижены сроки кредитов, значительно поднята ставка по ссудам на новые машины (на 6% в среднем) и на подержанные — на 7,5−11%.

