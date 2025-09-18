Причины, по которым страховая может отказать в выплате компенсации Сегодня 09:00 — Страхование

В общем, причин, по которым страховые компании отказываются или затягивают выплату компенсаций в случае наступления страховых случаев, может быть много.

Большинство отказов платить составляют нестраховые случаи, то есть в договоре страхования отсутствует риск, по поводу которого клиент пытается получить компенсацию.

Чтобы этого избежать, внимательно перечитывайте договор, прежде чем его заключить. Если же в нем действительно отсутствует та причина, по которой с вами произошла неприятность, то тут вряд ли что-то можно сделать. Например, если вами заключен договор о страховании имущества, в котором не предусмотрены военные риски, а оно повреждено или разрушено в результате боевых действий.

Вторая по количеству отказов причина — предоставление клиентом ложных сведений при заключении договора страхования. В основном это касается страхования здоровья, поэтому подходите к этому вопросу тщательно и ответственно, в противном случае шансов получить страховую выплату практически нет.

Третья причина отказов — алкогольное или наркотическое опьянение клиента при наступлении страхового случая. Здесь все просто — будьте осторожны с тем, что употребляете, иначе шансов ноль.

Еще одна распространенная причина — просроченные страховые взносы, предусмотренные договором.

