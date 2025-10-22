Выплаты по «автогражданке» выросли на 30%: средняя выплата превысила 42 тыс. грн Сегодня 12:32 — Страхование

В январе-сентябре 2025 года страховые компании произвели выплаты более чем на 4,5 млрд грн, урегулировав 108 213 требований пострадавших в ДТП. По сравнению с тем же периодом 2024 года количество урегулированных требований выросло на 3,1%, а общий объем выплат на 30,7%.

Об этом сообщает Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ).

Инфографика: mtsbu.ua

Средний размер страховой выплаты

42 248 грн, что на 27,5% больше, чем в прошлом году (33 313,5 грн). Такой рост объясняется удорожанием ремонта авто, увеличением количества ДТП и изменениями в урегулировании, введенными обновленным Законом об Средний размер страховой выплаты за первые девять месяцев 2025 года составил, что на 27,5% больше, чем в прошлом году (33 313,5 грн). Такой рост объясняется удорожанием ремонта авто, увеличением количества ДТП и изменениями в урегулировании, введенными обновленным Законом об ОСАГО , который вступил в силу 1 января 2025 года.

Рост средних убытков и повышение страховой суммы привели к увеличению средней страховой премии. За девять месяцев 2025 года она составляла 3 114,79 грн, что на 236,3% больше, чем годом ранее (1 318,19 грн). Причинами стали как рыночные изменения, так и адаптация страховщиков к новым законодательным требованиям, что повысило операционные расходы.

Новые механизмы урегулирования

В 2025 году страховщики ввели ряд обновлений: от прямого урегулирования ущерба до расширения сети партнерских СТО. Теперь потерпевшие могут получить возмещение непосредственно в своем страховщике, не обращаясь в компанию виновника ДТП. Это сократило средний срок рассмотрения дела до 29 дней (ранее 65).

Общая сумма страховых платежей по внутренним договорам ОСАГО в январе-сентябре 2025 года составила 16,85 млрд грн, что на 122,8% больше, чем в прошлом году.

Инфографика: mtsbu.ua

За девять месяцев 2025 года заключено более 5,4 млн внутренних договоров ОСАГО — на 5,7% меньше, чем в 2024 году. В то же время рынок активно переходит в цифровой формат: доля электронных договоров достигла 99,7% (против 75,9% в прошлом году).

Этот переход связан с новыми нормами закона, предусматривающими полный отказ от бумажных полисов с 2026 года. Цифровизация увеличивает прозрачность, упрощает контроль и уменьшает опасности мошенничества.

Все больше водителей пользуются Европротоколом для самостоятельного оформления ДТП. Таких случаев стало больше на 23,9%. В январе-сентябре 2025 года по этому механизму урегулировано 48 506 аварий, а сумма выплат превысила 1,3 млрд грн — на 78,9% больше, чем в прошлом году.

Рост обусловлен отменой ограничений на выплаты: теперь они определяются в пределах страховой суммы договора (для договоров 2024 года — 160 тыс. грн, для новых — 250 тыс. грн).

Инфографика: mtsbu.ua

Инфографика: mtsbu.ua

и т. д. Напомним, с 1 января 2025 года вступил в силу новый Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», существенно изменивший действующие правила на этом рынке. Так, с начала года на цену полиса оказывает существенное влияние страховая история владельца автомобиля, наличие или отсутствие аварий, возраст водителя, стаж вождения

Еще одно новшество: если в 2025 году действительны как «бумажные» полисы, так и электронные, то с 1 января 2026 года все договоры ОСАГО будут заключаться исключительно в электронном виде. Также отменяется франшиза, то есть сумма, не выплачиваемая страховой компанией и самостоятельно уплачиваемая виновником в случае ДТП.

