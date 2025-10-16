Как выросли выплаты по Европротоколу за год Сегодня 15:15 — Страхование

За 9 месяцев 2025 года 44,8% ДТП были оформлены самостоятельно водителями с использованием Европротокола, без необходимости вызова полиции.

Об этом сообщает МТСБУ.

Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил 37%. Рост популярности данного инструмента оформления объясняется несколькими важными факторами:

В 2025 году был отменен предел выплат по Европротоколу.

Раньше выплаты в ДТП, которое было оформлено самостоятельно, ограничивалось лимитом в 80 000 грн, сейчас размер возмещения определяется в пределах страховой суммы, установленной договором страхования:

для договоров, заключенных в 2024 году — до 160 000 грн на одного потерпевшего;

для договоров, заключенных в 2025 году — до 250 000 грн на одного потерпевшего.

Рост популярности электронного Европротокола

Водители все чаще выбирают сервис «Электронный Европротокол» ( Водители все чаще выбирают сервис «Электронный Европротокол» ( https://dtp.mtsbu.ua/index.html ), который позволяет оформить ДТП онлайн с помощью смартфона.

Процедура проста: достаточно сделать фото и видео места происшествия, заполнить онлайн-форму с данными обоих участников, описанием обстоятельств и другими необходимыми деталями, после чего подтвердить форму SMS-кодом, который приходит на телефоны участников.

После подписания документ автоматически направляется в страховые компании обоих участников и в МТСБУ — без необходимости подавать бумажную версию страховщикам.

Упрощенная процедура оформления без участия полиции

Преимущество такого способа урегулирования заключается в отсутствии необходимости вызова полиции и ожидания патруля.

Кроме того, участники ДТП, оформившие Европротокол, освобождаются от административной ответственности — не налагается штраф за нарушение ПДД, не изымается водительское удостоверение, а материалы не передаются в суд.

