Страхование
Как выросли выплаты по Европротоколу за год
За 9 месяцев 2025 года 44,8% ДТП были оформлены самостоятельно водителями с использованием Европротокола, без необходимости вызова полиции.
Об этом сообщает МТСБУ.
Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил 37%. Рост популярности данного инструмента оформления объясняется несколькими важными факторами:
В 2025 году был отменен предел выплат по Европротоколу.
Раньше выплаты в ДТП, которое было оформлено самостоятельно, ограничивалось лимитом в 80 000 грн, сейчас размер возмещения определяется в пределах страховой суммы, установленной договором страхования:
  • для договоров, заключенных в 2024 году — до 160 000 грн на одного потерпевшего;
  • для договоров, заключенных в 2025 году — до 250 000 грн на одного потерпевшего.
Рост популярности электронного Европротокола
Водители все чаще выбирают сервис «Электронный Европротокол» (https://dtp.mtsbu.ua/index.html), который позволяет оформить ДТП онлайн с помощью смартфона.
Процедура проста: достаточно сделать фото и видео места происшествия, заполнить онлайн-форму с данными обоих участников, описанием обстоятельств и другими необходимыми деталями, после чего подтвердить форму SMS-кодом, который приходит на телефоны участников.
После подписания документ автоматически направляется в страховые компании обоих участников и в МТСБУ — без необходимости подавать бумажную версию страховщикам.
Упрощенная процедура оформления без участия полиции
Преимущество такого способа урегулирования заключается в отсутствии необходимости вызова полиции и ожидания патруля.
Кроме того, участники ДТП, оформившие Европротокол, освобождаются от административной ответственности — не налагается штраф за нарушение ПДД, не изымается водительское удостоверение, а материалы не передаются в суд.
По материалам:
Finance.ua
Авто
