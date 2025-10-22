Правительство будет компенсировать ветеранам страхование и переоборудование авто Сегодня 15:40 — Страхование

До конца 2025 года в Украине начнет действовать программа возмещения расходов ветеранам на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) владельцев автомобилей. А уже с 2026 года заработает компенсация за переоборудование транспортных средств для лиц с инвалидностью в результате войны.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов Наталия Калмыкова в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

Переоборудование авто

По словам Калмыковой, необходимые нормативно-правовые акты для запуска программы будут приняты еще в этом году, а сама программа начнет действовать с 2026 года.

«Проектом акта предусматривается возмещение понесенных расходов за переоборудованное собственное транспортное средство в размере не более 70 тыс. грн. Эта программа касается людей, имеющих статус личности с инвалидностью в результате войны», — объяснила министр.

Она подчеркнула, что участники программы должны иметь разрешение на вождение авто. Даже если водительское удостоверение было получено до инвалидности, нужно подтвердить, что человек имеет право управлять автомобилем сейчас.

Возмещение стоимости автогражданки

Что касается компенсации за страхование, то эта программа заработает еще в 2025 году.

«Сейчас строим цифровой механизм, потому что мы хотим, чтобы это было удобно, через один клик в „Дія“. Ветерану, как и участнику боевых действий, так и лицу с инвалидностью в результате войны будет предоставляться 50% скидки при покупке полисов автострахования, а еще 50% будет компенсировать государство. То есть для ветерана автогражданка будет бесплатной», — рассказала Калмыкова.

Компенсация будет действовать только для автомобилей с объемом двигателя до 2,5 литра.

На реализацию программы в 2025 году предусмотрено около 260 млн грн.

Справка Finance.ua:

в рамках правительственной программы «Авто-для-Защитника» предусмотрено государственное финансирование переоборудования транспортных средств для ветеранов с инвалидностью, а также возмещение расходов на полис ОСАГО для участников боевых действий;

согласно плану правительства, до конца 2026 года около 400 ветеранов воспользуются возможностью переоборудовать автомобиль и получат страховые полисы на общую сумму около 500 млн грн;

в январе-сентябре 2025 года страховые компании произвели выплаты более чем на 4,5 млрд грн, урегулировав 108 213 требований пострадавших в ДТП. По сравнению с тем же периодом 2024 года количество урегулированных требований выросло на 3,1%, а общий объем выплат — на 30,7%.

