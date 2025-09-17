0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

5 ситуаций, когда страхование спасет вас и ваш кошелек

Страхование
34
5 ситуаций, когда страхование спасет вас и ваш кошелек
5 ситуаций, когда страхование спасет вас и ваш кошелек
17 сентября в Украине отмечается День страхового рынка. Страховщики становятся нужными, когда жизнь подкидывает непредвиденные сюжеты — от ДТП до болезни за границей или даже разрушенного жилья. Так что страхование — это не лишняя бумажка, а финансовая подушка безопасности, позволяющая пройти кризисную ситуацию с меньшими потерями.
Сегодня, в День страхового рынка, рассказываем о 5 ситуациях, когда страховка действительно спасает и кошелек, и нервы.

Ситуация № 1. Автогражданка

Утром вы спешите на работу, во дворе тесно, и, выезжая, вы случайно затрагиваете припаркованный автомобиль. На бамперах обеих авто трещины. У владельца машины сразу же возникает претензия: ремонт обойдется дорого.
В этот момент спасает автогражданка, ведь страховая компания берет расходы на себя, и вам не придется внезапно искать дополнительные несколько тысяч гривен из своего кармана.
Изображение сгенерировано с помощью ИИ
Изображение сгенерировано с помощью ИИ
📍 Лучшие предложения автогражданки (ОСАГО) вы всегда можете найти по этой ссылке

Ситуация № 2. Каско

Во время осенней грозы ураган сломал старое дерево во дворе, и оно упало прямо на ваш автомобиль. Неутешительная картина: поврежденная крыша, капот и стекло. Однако с полисом каско вам не придется оплачивать дорогостоящий ремонт самостоятельно — обращаетесь в страховую, и каско полностью компенсирует расходы на восстановление вашей «ласточки».
Изображение сгенерировано с помощью ИИ
Изображение сгенерировано с помощью ИИ
Так же каско покрывает ремонт в случае повреждения автомобиля посторонними лицами, например, если его взломали или угнали. А еще страховые подстраиваются под военные реалии и все чаще предлагают полисы, покрывающие повреждение или уничтожение авто вследствие ракет, БПЛА или обломков от них.
Да, страхование каско не из дешевых, однако оно действительно может уберечь водителя от многих мигреней.
📍 Сравнить полисы и цены на каско можно сразу по этой ссылке

Ситуация № 3. Страхование жилья от «прилетов»

Каждый оставшийся в Украине ощущает последствия военных действий, даже если находится не возле линии фронта. Враг каждую ночь испытывает украинцев на прочность, а в результате ударов уже уничтожено или повреждено более 60 миллионов квадратных метров жилья.
Если после ночной атаки шахедов взрывная волна (или прямое попадание) повредила ваше жилье, ремонт обойдется в кругленькую сумму. Однако благодаря полису страхования жилья расходы на восстановление не лягут на ваш семейный бюджет. Это значит, что даже после удара вы можете сосредоточиться на восстановлении, а не на долгах.
Изображение сгенерировано с помощью ИИ
Изображение сгенерировано с помощью ИИ
📍 Узнать больше о страховании жилья можно по этой ссылке

Ситуация № 4. Медицинское страхование

Если у вас проблемы со здоровьем, медицинское страхование обеспечит вас всем необходимым — диагностикой, консультациями специалистов и лекарствами. С полисом страхования вы сможете быстро попасть в частную клинику без очередей, а все расходы берет на себя страховая.
Изображение сгенерировано с помощью ИИ
Изображение сгенерировано с помощью ИИ
Медицинское страхование — это гарантия качественной помощи в любое время в частных клиниках по всей Украине:
  • покрывает экстренную помощь (госпитализация, травмы, стоматология);
  • обеспечивает амбулаторное лечение (врачи, анализы, диагностика, дневной стационар);
  • компенсирует стоимость медикаментов
📍 Подробнее о медицинском страховании

Ситуация № 5. Туристическое (медицинское) страхование

Болезни во время путешествий — очень распространенное явление. Изменение климата и необычный режим часто становятся причиной плохого самочувствия, особенно для детей.
Представьте, во время поездки в Европу вы или ваш ребенок внезапно заболели и попали в больницу. Медицинские услуги за границей стоят дорого, однако с туристическим страхованием вам без лишних проблем организуют прием у врача, госпитализацию и обеспечат необходимым лекарством. Вы получаете своевременное лечение без финансового шока.
Изображение сгенерировано с помощью ИИ
Изображение сгенерировано с помощью ИИ
Туристические полисы часто включают дополнительную защиту: страхование потери багажа, возмещение потери документов и компенсацию в случае задержки рейса. Это комплексная безопасность, которая поможет насладиться поездкой, не думая о неприятностях.
📍 По этой ссылке вам помогут подобрать туристическую страховку
Инвестируйте в собственную безопасность — защитите свой кошелек и нервы!
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems