5 ситуаций, когда страхование спасет вас и ваш кошелек

17 сентября в Украине отмечается День страхового рынка. Страховщики становятся нужными, когда жизнь подкидывает непредвиденные сюжеты — от ДТП до болезни за границей или даже разрушенного жилья. Так что страхование — это не лишняя бумажка, а финансовая подушка безопасности, позволяющая пройти кризисную ситуацию с меньшими потерями.

Сегодня, в День страхового рынка, рассказываем о 5 ситуациях, когда страховка действительно спасает и кошелек, и нервы.

Ситуация № 1. Автогражданка

Утром вы спешите на работу, во дворе тесно, и, выезжая, вы случайно затрагиваете припаркованный автомобиль. На бамперах обеих авто трещины. У владельца машины сразу же возникает претензия: ремонт обойдется дорого.

В этот момент спасает автогражданка , ведь страховая компания берет расходы на себя, и вам не придется внезапно искать дополнительные несколько тысяч гривен из своего кармана.

Ситуация № 2. Каско

Во время осенней грозы ураган сломал старое дерево во дворе, и оно упало прямо на ваш автомобиль. Неутешительная картина: поврежденная крыша, капот и стекло. Однако с полисом каско вам не придется оплачивать дорогостоящий ремонт самостоятельно — обращаетесь в страховую, и каско полностью компенсирует расходы на восстановление вашей «ласточки».

Так же каско покрывает ремонт в случае повреждения автомобиля посторонними лицами, например, если его взломали или угнали. А еще страховые подстраиваются под военные реалии и все чаще предлагают полисы, покрывающие повреждение или уничтожение авто вследствие ракет, БПЛА или обломков от них.

Да, страхование каско не из дешевых, однако оно действительно может уберечь водителя от многих мигреней.

Ситуация № 3. Страхование жилья от «прилетов»

Каждый оставшийся в Украине ощущает последствия военных действий, даже если находится не возле линии фронта. Враг каждую ночь испытывает украинцев на прочность, а в результате ударов уже уничтожено или повреждено более 60 миллионов квадратных метров жилья.

Если после ночной атаки шахедов взрывная волна (или прямое попадание) повредила ваше жилье, ремонт обойдется в кругленькую сумму. Однако благодаря полису страхования жилья расходы на восстановление не лягут на ваш семейный бюджет. Это значит, что даже после удара вы можете сосредоточиться на восстановлении, а не на долгах.

Ситуация № 4. Медицинское страхование

Если у вас проблемы со здоровьем, медицинское страхование обеспечит вас всем необходимым — диагностикой, консультациями специалистов и лекарствами. С полисом страхования вы сможете быстро попасть в частную клинику без очередей, а все расходы берет на себя страховая.

Медицинское страхование — это гарантия качественной помощи в любое время в частных клиниках по всей Украине:

покрывает экстренную помощь (госпитализация, травмы, стоматология);

обеспечивает амбулаторное лечение (врачи, анализы, диагностика, дневной стационар);

компенсирует стоимость медикаментов

Ситуация № 5. Туристическое (медицинское) страхование

Болезни во время путешествий — очень распространенное явление. Изменение климата и необычный режим часто становятся причиной плохого самочувствия, особенно для детей.

Представьте, во время поездки в Европу вы или ваш ребенок внезапно заболели и попали в больницу. Медицинские услуги за границей стоят дорого, однако с туристическим страхованием вам без лишних проблем организуют прием у врача, госпитализацию и обеспечат необходимым лекарством. Вы получаете своевременное лечение без финансового шока.

Туристические полисы часто включают дополнительную защиту: страхование потери багажа, возмещение потери документов и компенсацию в случае задержки рейса. Это комплексная безопасность, которая поможет насладиться поездкой, не думая о неприятностях.

Инвестируйте в собственную безопасность — защитите свой кошелек и нервы!

