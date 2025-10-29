Сколько заработали страховые компании на «Зеленой карте»: ДТП за границей Сегодня 13:00 — Страхование

Сколько заработали страховые компании на «Зеленой карте»: ДТП за границей, kuryer.if.ua

Как сообщает МСТБУ, в январе-сентябре 2025 года украинские страховые компании выплатили свыше 38,9 млн евро страховых возмещений пострадавшим в ДТП за границей, вызванных украинскими водителями, которые имели действующий сертификат «Зеленая карта».

В течение 9 месяцев 2025 года урегулировано 11 300 страховых случаев по сертификатам «Зеленая карта» — это на 4% меньше, чем в 2024 году (11 772 случая).

Снижение количества урегулированных дел связано прежде всего с тем, что украинские автовладельцы, долгое время находящиеся за границей, вынуждены регистрировать автомобили по месту жительства и пользоваться услугами местных страховых компаний.

Соответственно, уменьшение количества требований напрямую коррелирует с сокращением объемов заключенных договоров.

За январь-сентябрь 2025 года украинские водители заключили более 1,08 млн страховых сертификатов «Зеленая карта», что на 4,5% меньше, чем в прошлом году (1,13 млн).

Объем собранных страховых платежей за этот период уменьшился на 3,08% и составил 4,1 млрд грн.

Рост объемов страховых выплат по международным договорам «Зеленая карта» является свидетельством стабильности, надежности и ответственности украинских страховщиков, осуществляющих страхование в рамках международной системы автомобильного страхования «Зеленая карта». говорит член Правления МТСБУ, ответственный за направление международного страхования «Зеленая карта», Александр Салайчук.

Несмотря на сложные экономические обстоятельства и высокую степень неопределенности, украинские компании полностью и своевременно выполняют свои обязательства перед иностранными урегулировщиками и пострадавшими в ДТП, обеспечивая надлежащий уровень страховой защиты украинским водителям за границей.

Напомним, до конца 2025 года в Украине начнет действовать программа возмещения расходов ветеранам на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности ( ОСАГО ) владельцев автомобилей. А уже с 2026 года заработает компенсация за переоборудование транспортных средств для лиц с инвалидностью в результате войны.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов Наталия Калмыкова.

По словам Калмыковой, необходимые нормативно-правовые акты для запуска программы будут приняты еще в этом году, а сама программа начнет действовать с 2026 года.

«Проектом акта предусматривается возмещение понесенных расходов за переоборудованное собственное транспортное средство в размере не более 70 тыс. грн. Эта программа касается людей, имеющих статус личности с инвалидностью в результате войны», — объяснила министр.

Возмещение стоимости автогражданки

Что касается компенсации за страхование, то эта программа заработает еще в 2025 году. «Сейчас строим цифровой механизм, потому что мы хотим, чтобы это было удобно, через один клик в „Дія“. Ветерану, как и участнику боевых действий, так и лицу с инвалидностью в результате войны будет предоставляться 50% скидки при покупке полисов автострахования, а еще 50% будет компенсировать государство. То есть для ветерана автогражданка будет бесплатной», — рассказала Калмыкова.

