В Украине запустят программу страхования военных рисков: что известно — Finance.ua

В Украине запустят программу страхования военных рисков: что известно

Кабинет Министров готовится к запуску программы страхования. Она будет предусматривать возмещение поврежденного имущества на прифронтовых территориях за счет экспортно-кредитного агентства (ЭКА).

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Что об этом известно

Программа будет состоять из двух частей:

Одна предусматривает возмещение поврежденного имущества на прифронтовых территориях за счет ЭКА (через подачу соответствующей заявки). Вторая — система страхования военных рисков на других территориях посредством бюджетной компенсации части страховой премии, чтобы сделать инструмент доступным для бизнеса и граждан.

По словам Гетманцева, для этого нужно принять небольшие поправки в статус ЭКА в закон и решение на уровне КМ о бюджетной программе.

«Расходы умеренные. Это был непростой путь. Спасибо КМ и НБУ за конструктив и ожидаю окончательных решений», — написал чиновник.

Что этому предшествовало

Напомним, еще осенью прошлого года НБУ, Минэкономики и Минфин представили проект закона «О системе страхования военных рисков», который должен внедрить общегосударственную систему страхования от военных рисков для населения, бизнес-сообщества и т. д.

«Отсутствие покрытия военных рисков — это существенное препятствие для привлечения инвесторов для восстановления Украины и развития нашей экономики. Мы хотим исправить это, создав единую систему страхования от военных рисков.

Уже есть ряд работающих инструментов на этом рынке. Например, механизм Unity для страхования судов, где государство выделило небольшую часть капитала для покрытия первого риска, позволив существенно оживить рынок и снизить ставки в несколько раз. У нас есть успешные крупные проекты из MIGA, запускается сотрудничество с DFC, есть первый договор страхования от военных рисков инвестиционного кредита от Экспортно-кредитного агентства. Наша цель — объединить все действующие программы в единый пул, создать понятные правила игры и, в конечном счете, иметь возможность привлечь на этот рынок международных перестраховщиков", — отмечал тогдашний первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев (ныне — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины).

Где возьмут деньги? Планировалось, что комплексная общегосударственная система страхования военных рисков будет финансироваться как за счет аккумулированных обязательных страховых платежей по договорам страхования, так и при финансовой помощи доноров.

Что будет покрывать такая система? Система должна покрывать риски физического вреда, вызванные войной. В частности, предполагалось, что обязательному страхованию будет подлежать имущество, переданное в залог, и объекты жилищного строительства.

