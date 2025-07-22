Страхование военных рисков: Гетманцев рассказал детали — Finance.ua

Страхование военных рисков: Гетманцев рассказал детали Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Страхование военных рисков: Гетманцев рассказал детали

На базе парламентского Комитета была проведена рабочая группа по страхованию военных рисков. В обсуждении также участвовали представители ассоциаций страховщиков, Нацбанка и Минэкономики.

Как сообщил председатель парламентского Комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

Основной концепт системы страхования:

разработка представителями рынка конкретных продуктов страхования;

предусмотрение специальной бюджетной программы по частичной компенсации государством стоимости страхования;

создание Агентства страхования военных рисков как элемента системы;

компенсации в пределах страхования не только прямого, но и косвенного ущерба.

Из-за полномасштабной войны в Украине страхование жилья от последствий военных действий стало необходимостью для многих украинцев. И хотя война — обычно исключение из договоров страхования, страховые компании в Украине начали предоставлять специальные программы.

Среди основных условий страхования — покрытие ущерба от прямого попадания, а также от обломков и последствий взрывов.

Напомним, на Finance.ua вы всегда можете просмотреть все условия от страховых компаний и выбрать оптимальный для себя вариант. Достаточно перейти по этой ссылке.

Finance.ua разбирался, что страховые компании предлагают своим клиентам по военным рискам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.