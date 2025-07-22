Страхование военных рисков: Гетманцев рассказал детали — Finance.ua

Страхование военных рисков: Гетманцев рассказал детали
На базе парламентского Комитета была проведена рабочая группа по страхованию военных рисков. В обсуждении также участвовали представители ассоциаций страховщиков, Нацбанка и Минэкономики.
Как сообщил председатель парламентского Комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.
Основной концепт системы страхования:
- разработка представителями рынка конкретных продуктов страхования;
- предусмотрение специальной бюджетной программы по частичной компенсации государством стоимости страхования;
- создание Агентства страхования военных рисков как элемента системы;
- компенсации в пределах страхования не только прямого, но и косвенного ущерба.
Из-за полномасштабной войны в Украине страхование жилья от последствий военных действий стало необходимостью для многих украинцев. И хотя война — обычно исключение из договоров страхования, страховые компании в Украине начали предоставлять специальные программы.
Среди основных условий страхования — покрытие ущерба от прямого попадания, а также от обломков и последствий взрывов.
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Finance.ua разбирался, что страховые компании предлагают своим клиентам по военным рискам:
Страхование с военными рисками: что предлагает рынок
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