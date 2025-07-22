Страхование военных рисков: Гетманцев рассказал детали — Finance.ua
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Страхование военных рисков: Гетманцев рассказал детали

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Страхование военных рисков: Гетманцев рассказал детали
Страхование военных рисков: Гетманцев рассказал детали
На базе парламентского Комитета была проведена рабочая группа по страхованию военных рисков. В обсуждении также участвовали представители ассоциаций страховщиков, Нацбанка и Минэкономики.
Как сообщил председатель парламентского Комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.
Основной концепт системы страхования:
  • разработка представителями рынка конкретных продуктов страхования;
  • предусмотрение специальной бюджетной программы по частичной компенсации государством стоимости страхования;
  • создание Агентства страхования военных рисков как элемента системы;
  • компенсации в пределах страхования не только прямого, но и косвенного ущерба.
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Из-за полномасштабной войны в Украине страхование жилья от последствий военных действий стало необходимостью для многих украинцев. И хотя война — обычно исключение из договоров страхования, страховые компании в Украине начали предоставлять специальные программы.
Среди основных условий страхования — покрытие ущерба от прямого попадания, а также от обломков и последствий взрывов.
Напомним, на Finance.ua вы всегда можете просмотреть все условия от страховых компаний и выбрать оптимальный для себя вариант. Достаточно перейти по этой ссылке.
Finance.ua разбирался, что страховые компании предлагают своим клиентам по военным рискам:

Страхование с военными рисками: что предлагает рынок

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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