Оформление автогражданки — это необходимость для каждого водителя. Но Finance.ua доказывает, что это не обязательно должно быть дорого.
«Наша цель — не только напомнить об обязательности автострахования, но и показать, что оно может быть выгодным. Мы берем часть затрат на себя, чтобы клиенты почувствовали реальную пользу», — пояснили в Finance.ua.
Хотите выгодно оформить автогражданку? Переходите на страницу акции, на которой, заполнив форму, можно получить промокод на скидку на автогражданку.
Почему украинцы выбирают автогражданку на Finance.ua:
✅ Оплата частями без переплат (от mono, ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ);
✅ 30 дней доступа к премиум HD-пакету Киевстар ТВ;
✅ Полисы от надежных страховых с высоким рейтингом от МТСБУ;
✅ Постоянная поддержка и прозрачные условия.
Официальные условия акции доступны по ссылке: Условия акции Finance.ua.
По материалам:
Finance.ua
