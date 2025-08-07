Какие суммы получили пострадавшие в ДТП по полисам автогражданки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие суммы получили пострадавшие в ДТП по полисам автогражданки

Страхование
21
Какие суммы получили пострадавшие в ДТП по полисам автогражданки
Какие суммы получили пострадавшие в ДТП по полисам автогражданки
За первое полугодие 2025 года страховые компании выплатили более 2,8 млрд грн пострадавшим в ДТП по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО).
Об этом свидетельствуют данные Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Сколько страховых случаев было урегулировано за этот период

За ущерб, причиненный имуществу пострадавших, в первом полугодии было выплачено более 1,9 млрд грн:
  • 38 331 урегулированный случай;
  • средний размер выплаты — 51 796 грн.
Более 137 млн грн направили на компенсацию ущерба, причиненного жизни и здоровью пострадавших в ДТП:
  • 2 284 урегулированных случая;
  • средний размер выплаты — 60 194 грн.

Читайте также: Автогражданка по-новому с 2025 года: об этом стоит знать, если вы водитель

Более 761 млн грн страховые компании выплатили по случаям, оформленным без участия полиции с помощью Европротокола:
  • 31 783 урегулированных случая;
  • средний размер выплаты — 23 974,80 грн
Напомним, с 1 января 2025 года вступил в силу новый Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», который существенно изменяет действующие правила на этом рынке. В результате действия этого закона существенно увеличивается цена полиса ОСАГО («автогражданка»).
Среди прочего значительно возрастают страховые суммы, порядок и процедура их выплаты, отменяются франшизы и т. д. И некоторые из них существенно упрощают жизнь водителям при аварии. Страховые выплаты:
  • за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших лиц — 500 тыс. грн на одного потерпевшего и 5 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц;
  • за ущерб, причиненный имуществу потерпевших — 250 тыс. грн на одного потерпевшего и 1,25 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших.
👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram .
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems