Какие суммы получили пострадавшие в ДТП по полисам автогражданки — Finance.ua

Какие суммы получили пострадавшие в ДТП по полисам автогражданки
За первое полугодие 2025 года страховые компании выплатили более 2,8 млрд грн пострадавшим в ДТП по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО).
Об этом свидетельствуют данные Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).
Сколько страховых случаев было урегулировано за этот период
За ущерб, причиненный имуществу пострадавших, в первом полугодии было выплачено более 1,9 млрд грн:
- 38 331 урегулированный случай;
- средний размер выплаты — 51 796 грн.
Более 137 млн грн направили на компенсацию ущерба, причиненного жизни и здоровью пострадавших в ДТП:
- 2 284 урегулированных случая;
- средний размер выплаты — 60 194 грн.
Более 761 млн грн страховые компании выплатили по случаям, оформленным без участия полиции с помощью Европротокола:
- 31 783 урегулированных случая;
- средний размер выплаты — 23 974,80 грн
Напомним, с 1 января 2025 года вступил в силу новый Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», который существенно изменяет действующие правила на этом рынке. В результате действия этого закона существенно увеличивается цена полиса ОСАГО («автогражданка»).
Среди прочего значительно возрастают страховые суммы, порядок и процедура их выплаты, отменяются франшизы
и т. д. И некоторые из них существенно упрощают жизнь водителям при аварии. Страховые выплаты:
- за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших лиц — 500 тыс. грн на одного потерпевшего и 5 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц;
- за ущерб, причиненный имуществу потерпевших — 250 тыс. грн на одного потерпевшего и 1,25 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших.
