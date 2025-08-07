Какие суммы получили пострадавшие в ДТП по полисам автогражданки — Finance.ua

Какие суммы получили пострадавшие в ДТП по полисам автогражданки Сегодня 13:34 — Страхование

Какие суммы получили пострадавшие в ДТП по полисам автогражданки

За первое полугодие 2025 года страховые компании выплатили более 2,8 млрд грн пострадавшим в ДТП по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев ( ОСАГО ).

Об этом свидетельствуют данные Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Сколько страховых случаев было урегулировано за этот период

За ущерб, причиненный имуществу пострадавших, в первом полугодии было выплачено более 1,9 млрд грн:

38 331 урегулированный случай;

средний размер выплаты — 51 796 грн.

Более 137 млн грн направили на компенсацию ущерба, причиненного жизни и здоровью пострадавших в ДТП:

2 284 урегулированных случая;

средний размер выплаты — 60 194 грн.

Более 761 млн грн страховые компании выплатили по случаям, оформленным без участия полиции с помощью Европротокола:

31 783 урегулированных случая;

средний размер выплаты — 23 974,80 грн

Напомним, с 1 января 2025 года вступил в силу новый Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», который существенно изменяет действующие правила на этом рынке. В результате действия этого закона существенно увеличивается цена полиса ОСАГО («автогражданка»).

Среди прочего значительно возрастают страховые суммы, порядок и процедура их выплаты, отменяются франшизы и т. д. И некоторые из них существенно упрощают жизнь водителям при аварии. Страховые выплаты:

за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших лиц — 500 тыс. грн на одного потерпевшего и 5 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших лиц;

за ущерб, причиненный имуществу потерпевших — 250 тыс. грн на одного потерпевшего и 1,25 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших.

👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram .

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.