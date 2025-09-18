⛽️ Дарим вам 5 сертификатов на топливо по 1500 грн! Сегодня 14:40 — Страхование

⛽️ Дарим вам 5 сертификатов на топливо по 1500 грн!

Finance.ua дарит 5 сертификатов на топливо по 1500 грн.

👇 Для участия в розыгрыше нужно:

2. Нажать кнопку «Принять участие» под закрепленным постом в канале

1 победитель = 1 сертификат

📅 Когда узнаем имена счастливчиков?

Итоги объявим 23 сентября. Подробные правила — по ссылке.

Победителей выберет телеграм-бот случайным образом. Для получения приза необходимо будет предоставить контактные данные.

🚘 Не медли — участие проще, чем заправка! Пригласи друзей и выигрывай топливо 🔋

