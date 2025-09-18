⛽️ Дарим вам 5 сертификатов на топливо по 1500 грн!
Finance.ua дарит 5 сертификатов на топливо по 1500 грн.
👇 Для участия в розыгрыше нужно:
1. Быть подписанным на канал «Finance.ua — онлайн-страхование»
2. Нажать кнопку «Принять участие» под закрепленным постом в канале
1 победитель = 1 сертификат
📅 Когда узнаем имена счастливчиков?
Итоги объявим 23 сентября. Подробные правила — по ссылке.
Победителей выберет телеграм-бот случайным образом. Для получения приза необходимо будет предоставить контактные данные.
🚘 Не медли — участие проще, чем заправка! Пригласи друзей и выигрывай топливо 🔋
🔗 Перейти в канал
Поделиться новостью
Также по теме
⛽️ Дарим вам 5 сертификатов на топливо по 1500 грн!
Причины, по которым страховая может отказать в выплате компенсации
Куда обращаться, если страховая не платит
5 ситуаций, когда страхование спасет вас и ваш кошелек
В Украине запустят программу страхования военных рисков: что известно
Автокредиты: условия значительно ужесточились