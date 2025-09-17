Куда обращаться, если страховая не платит Сегодня 20:03 — Страхование

Куда обращаться, если страховая не платит

Если вы уверены в своей правоте и не согласны с позицией вашей страховой компании, не торопитесь в суд.

Finance.ua в этом материале рассказывает о том, как поступить, если вам страховая не выплачивает компенсацию и куда в таком случае следует обращаться.

Суд — крайний случай, если не удалось урегулировать проблему другими, менее радикальными и не такими ценными и сложными способами, как судебный иск. Как, например:

Жалоба в страховую компанию

Прежде всего, обратитесь в вашу страховую компанию. Отказ в выплате может быть простой ошибкой или результатом действий недобросовестного сотрудника. Поэтому сначала выясните причины отказа и попросите дать письменное объяснение. Работник компании должен указать, по каким причинам вам отказывают.

Если вы не согласны с этим решением, можно написать заявление о его пересмотре в высший орган управления компании, который может пересмотреть решение своего структурного подразделения. Заявление можно написать в произвольной форме, а направить либо по почте, либо электронным письмом. Также укажите желаемый способ получения ответа и средства связи с вами. В заявлении максимально понятно изложите свои аргументы.

По закону «Об обращениях граждан» заявление должны рассмотреть в течение 15 рабочих дней. В исключительных случаях этот срок составляет 30 календарных дней, после чего вам должны дать ответ. Если он вас не устраивает, действия страховой компании можно обжаловать в контролирующих органах.

Жалоба в Национальный банк Украины

С 1 июля 2020 года Национальный банк принял на себя функции регулятора рынка небанковских финансовых услуг: страховых, лизинговых, факторинговых компаний, кредитных союзов, ломбардов и других финансовых компаний.

Поэтому с жалобой на действия страховой компании можно обратиться в НБУ. Для этого в Нацбанке создано специальное подразделение, которое этим занимается — Управление по защите прав потребителей финансовых услуг.

Алгоритм, как пожаловаться на действия страховой компании, размещен на сайте НБУ, ссылку здесь . Непосредственно жалобу можно подать здесь

Также это можно сделать, обратившись на электронную почту nbu@bank.gov.ua ; позвонив в Контакт-центр НБУ 0800505240; через чат-бот nbu_contact_bot в viber или telegram или отправив письмо вместе с необходимыми документами по адресу: 01601, г. Киев, ул. Институтская, 9

Жалоба в Моторное (транспортное) страховое бюро Украины

В случае, если речь идет о полисах ОСАГО , с жалобой на действия страховой компании можно обратиться в Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).

Одной из функций МТСБУ является контроль качества и своевременности урегулирования страховых случаев. На работников МТСБУ возложена обязанность рассмотреть жалобу страхователя и ликвидировать нарушения, если они будут обнаружены.

В разделе «Защита прав потребителей» на сайте МТСБУ подробно расписан порядок действий при возникновении проблем со страховой компанией. Жалобу можно подать, отправив письмо на электронную почту info@mtsbu.ua; или отправив письмо вместе с документами по адресу: 02653, г. Киев, Русановский бульвар, дом. 8 МТСБУ.

Жалоба подается в произвольной форме, но обязательно должна содержать информацию о заявителе и его обратном адресе.

Внимание! МТСБУ не рассматривает жалобы по договорам других видов страхования (например, каско. — Ред.).

Еще один нюанс — жалоба в МТСБУ не отменяет право жаловаться в НБУ или наоборот: выбор исключительно за вами можно жаловаться как в один из этих органов, так и в оба сразу.

Досудебное урегулирование

Если вышеуказанные действия не помогли, можно воспользоваться последним шансом обойтись без суда — обратиться в страховую компанию с претензией.

Претензия — это официальный документ, предусмотренный законодательством Украины. Она составляется в письменном виде и должна содержать перечень документов, направленных при обращении в страховую компанию, сумму страхового возмещения и требование о выплате с намерениями обратиться в суд в случае, если ситуация не будет урегулирована.

Обращение в суд

Последним и радикальным способом воздействия на страховую компанию, которая отказывается выплачивать компенсацию, предусмотренную страховым договором, является обращение в суд. При этом страхователь также может заявить исковые требования о взыскании со страховой компании морального вреда.

Общий срок исковой давности для предъявления такого вида иска составляет три года.

Определение подсудности дел, возникающих из договоров страхования, происходит как по общим правилам подсудности, то есть по местонахождению ответчика (ст. 27 ГПК Украины), так и альтернативным. Это означает, что в случае страховых отношений истец может обратиться в местный суд по своему месту регистрации или проживания.

