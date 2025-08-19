День финансов: защита вкладов, Авто-для-Защитника, 600 тысяч «Дія.Картка» — Finance.ua

День финансов: защита вкладов, Авто-для-Защитника, 600 тысяч «Дія.Картка» Сегодня 17:48

Во вторник, 19 августа, в правительстве анонсировали программу Авто-для-Защитника, также правительство обещает мораторий на проверки бизнеса на 5 лет.

Ко Дню Независимости редакция Finance.ua продолжает показывать, какой путь прошла наша страна за эти 34 года. Сегодня рассказываем о международных компаниях, которые десятилетиями инвестируют в Украину.

Защита вкладчиков.

Парламент принял в первом чтении доработанный законопроект № 13007-д, который должен усилить стабильность финансовой системы, защитить вкладчиков и привести украинские нормы в соответствие с требованиями ЕС.

Покупка американского оружия.

Украина планирует приобрести американское оружие на сумму 100 млрд долларов, финансируемое Европой, чтобы получить гарантии безопасности от США после мирного соглашения с россией. Об этом говорится в документе, попавшем в распоряжение Financial Times.

600 тысяч «Дія.Картка».

На прошлой неделе запустили «Дія.Картка» для получения государственных выплат. Только за первые сутки после запуска услуги открыли 300 тысяч «Дія.Картка». Уже сегодня есть 600+ тысяч.

Также Федоров анонсировал новые грантовые программы по производству ракет, дронов и взрывчатых веществ.

Выплата «тысячи Зеленского».

Программа денежной поддержки «1000 гривен Зеленского», которая действовала с 1 декабря 2024 года, не будет продолжена этой зимой . Напомним, что программой воспользовались 14,4 млн граждан. Украинцы получили 703 миллиона гривен по заявкам, поданным с 13 по 28 февраля. Эти деньги можно потратить до конца 2025 года.

Средняя зарплата в 25 тыс. грн.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства опубликовало прогноз экономического и социального развития Украины на 2026−2028 годы. Министерство уточнило показатели на 2025 год, которые принимало как базу расчета.

50 тыс. грн за рождение ребенка.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13532, предусматривающий изменения в выплатах и поддержке семей во время беременности и после рождения ребенка

Суд разрешил строительство ЖК в экопарке «Осокорки».

15 августа 2025 года Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционные жалобы заказчика строительства, отменив решение Волынского окружного административного суда об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ ЖК «Н2О» на территории экопарка «Осокорки» в Киеве.

Гривна укрепилась.

В начале августа Национальный банк увеличил объем валютных интервенций и в то же время укрепил гривну до четырехмесячного максимума. В течение всей прошлой недели регулятор удерживал курс почти на этом уровне. Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Долги за отопление 6,5 млрд грн.

КП «Киевтеплоэнерго» подало в суд около 11 тысяч исков против потребителей, систематически не оплачивающих услуги по отоплению и горячей воде. Киевляне должны за отопление 6,5 млрд грн.

