В уряді анонсували програму Авто-для-Захисника: що передбачено — Finance.ua

В уряді анонсували програму Авто-для-Захисника: що передбачено

Кабінет Міністрів у 2025 році планує запустити комплексну програму Авто-для-Захисника у межах проєкту програми дій уряду, повідомляє інтерфакс.

Що передбачаєтсья

Державне фінансування переобладнання транспортних засобів під потреби осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Уряд має намір систематизувати чинні акти та ухвалить законопроєкти, що розмежовують категорії осіб, котрі відстоювали державність та незалежність України, а саме:
  • ветерани Другої світової війни, а також ветерани війни, які брали участь у бойових діях на території інших держав;
  • особи, які брали участь у Революції Гідності;
  • ветерани війни, які брали участь у відсічі збройної агресії рф проти України; особи, які залучалися до забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
  • іноземні добровольці, які брали участь у відсічі збройної агресії рф проти України.
До 31 серпня 2025 року до Ради мають подати законопроєкт про основні засади ветеранської політики щодо осіб, котрі брали участь у відсічі збройної агресії рф проти України; до 31 серпня 2026 року має бути забезпечено супроводження пакета законопроєктів щодо ветеранів/ветеранок російсько-української війни, залучених цивільних осіб та іноземних добровольців, а також прийняття регулювання на їх імплементацію та доведення до виконання в уповноважених органах.
«Уряд запускає комплексну програму Авто-для-Захисника, яка об’єднує на 1 етапі (2025 рік):
  • державне фінансування переобладнання транспортних засобів під потреби осіб з інвалідністю внаслідок війни та відшкодування витрат страхувальників — учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни — за оплату послуг з укладення внутрішніх договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", — мовиться у програмі дій.
Вже до 15 вересня 2025 року повинні прийняти постанову Кабміну щодо порядку надання компенсації та технічні вимоги до переобладнання транспортного засобу; до 1 жовтня має бути прийнято постанову про затвердження механізму компенсації витрат страхувальників.
Як передбаається планом дій, до 31 грудня 2025 року має бути відшкодовано 100 переобладнань транспортних засобів особам з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ груп, а до 31 грудня 2026 року 400 ветеранів користуватимуться послугою переобладнання транспортного засобу та отримають ОСЦПВ на загальну суму 500 млн грн.
