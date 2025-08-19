В уряді анонсували програму Авто-для-Захисника: що передбачено — Finance.ua

В уряді анонсували програму Авто-для-Захисника: що передбачено Сьогодні 15:44 — Технології&Авто

програму Авто-для-Захисника у межах Кабінет Міністрів у 2025 році планує запустити комплекснуу межах проєкту програми дій уряду , повідомляє інтерфакс.

Що передбачаєтсья

Державне фінансування переобладнання транспортних засобів під потреби осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Уряд має намір систематизувати чинні акти та ухвалить законопроєкти, що розмежовують категорії осіб, котрі відстоювали державність та незалежність України, а саме:

ветерани Другої світової війни, а також ветерани війни, які брали участь у бойових діях на території інших держав;

особи, які брали участь у Революції Гідності;

ветерани війни, які брали участь у відсічі збройної агресії рф проти України; особи, які залучалися до забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

іноземні добровольці, які брали участь у відсічі збройної агресії рф проти України.

До 31 серпня 2025 року до Ради мають подати законопроєкт про основні засади ветеранської політики щодо осіб, котрі брали участь у відсічі збройної агресії рф проти України; до 31 серпня 2026 року має бути забезпечено супроводження пакета законопроєктів щодо ветеранів/ветеранок російсько-української війни, залучених цивільних осіб та іноземних добровольців, а також прийняття регулювання на їх імплементацію та доведення до виконання в уповноважених органах.

«Уряд запускає комплексну програму Авто-для-Захисника, яка об’єднує на 1 етапі (2025 рік):

державне фінансування переобладнання транспортних засобів під потреби осіб з інвалідністю внаслідок війни та відшкодування витрат страхувальників — учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни — за оплату послуг з укладення внутрішніх договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", — мовиться у програмі дій.

Вже до 15 вересня 2025 року повинні прийняти постанову Кабміну щодо порядку надання компенсації та технічні вимоги до переобладнання транспортного засобу; до 1 жовтня має бути прийнято постанову про затвердження механізму компенсації витрат страхувальників.

Як передбаається планом дій, до 31 грудня 2025 року має бути відшкодовано 100 переобладнань транспортних засобів особам з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ груп, а до 31 грудня 2026 року 400 ветеранів користуватимуться послугою переобладнання транспортного засобу та отримають ОСЦПВ на загальну суму 500 млн грн.

