Гривня зміцнилася до чотиримісячного максимуму — аналітики оцінили дії НБУ

На початку серпня Національний банк збільшив обсяг валютних інтервенцій і водночас зміцнив гривню до чотиримісячного максимуму. Протягом усього минулого тижня регулятор утримував курс майже на цьому рівні.

Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Обсяги продажу валюти

нижче 41,5 грн/$, а в п’ятницю зміцнив його ще більше до 41,34 грн/$. Це найнижчий рівень із 10 квітня. У перший тиждень серпня НБУ витратив $843 млн з міжнародних резервів на інтервенції. Минулого тижня обсяги продажу скоротилися до $608 млн. Регулятор утримував курс гривні , а в п’ятницю зміцнив його ще більше до. Це найнижчий рівень із 10 квітня.

Водночас гривня ослабла щодо євро, тож загальний ефективний номінальний курс істотно не змінився. «Відбулося це на тлі відносно невеликого дефіциту валюти на ринку, який з початку серпня в середньому становив $116 млн на день», — пояснили в ICU.

Графік: ICU

Оцінка ICU

«Національний банк неочікувано посилив гривню на початку серпня. Цілком очевидно, що це було свідомими рішенням НБУ і це було ключовою метою збільшення інтервенцій на початку місяця. Цілком можливо, що НБУ згодом дозволятиме трохи більшу амплітуду коливань курсу гривні, щоб згодом перейти до його подальшого помірного ослаблення», — прогнозують аналітики.

Нагадаємо, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов прогнозує , що до кінця року на валютному ринку спостерігатимуться цінові коливання. На курси валют впливатимуть стратегія НБУ, обсяги макрофінансової допомоги на 2026 рік та воєнні ризики.

Обсяги купівлі населенням готівкового євро в липні цього року досяг еквіваленту $639,1 млн порівняно із $577,7 млн у червні та $514,7 млн у травні.

Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків раніше зазначав , що в 2025 році Україна має отримати близько 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Це дозволить без «друку» гривні покрити дефіцит бюджету навіть в умовах зростання оборонних витрат. Наразі вже отримано майже 24 млрд доларів. Ще 30 млрд очікуються до кінця року.

