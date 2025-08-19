Гривня зміцнилася до чотиримісячного максимуму — аналітики оцінили дії НБУ — Finance.ua
укр
Гривня зміцнилася до чотиримісячного максимуму — аналітики оцінили дії НБУ

Валюта
На початку серпня Національний банк збільшив обсяг валютних інтервенцій і водночас зміцнив гривню до чотиримісячного максимуму. Протягом усього минулого тижня регулятор утримував курс майже на цьому рівні.
Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Обсяги продажу валюти

У перший тиждень серпня НБУ витратив $843 млн з міжнародних резервів на інтервенції. Минулого тижня обсяги продажу скоротилися до $608 млн. Регулятор утримував курс гривні нижче 41,5 грн/$, а в п’ятницю зміцнив його ще більше до 41,34 грн/$. Це найнижчий рівень із 10 квітня.
Водночас гривня ослабла щодо євро, тож загальний ефективний номінальний курс істотно не змінився. «Відбулося це на тлі відносно невеликого дефіциту валюти на ринку, який з початку серпня в середньому становив $116 млн на день», — пояснили в ICU.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

Графік: ICU
Графік: ICU

Оцінка ICU

«Національний банк неочікувано посилив гривню на початку серпня. Цілком очевидно, що це було свідомими рішенням НБУ і це було ключовою метою збільшення інтервенцій на початку місяця. Цілком можливо, що НБУ згодом дозволятиме трохи більшу амплітуду коливань курсу гривні, щоб згодом перейти до його подальшого помірного ослаблення», — прогнозують аналітики.
Нагадаємо, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов прогнозує, що до кінця року на валютному ринку спостерігатимуться цінові коливання. На курси валют впливатимуть стратегія НБУ, обсяги макрофінансової допомоги на 2026 рік та воєнні ризики.
Обсяги купівлі населенням готівкового євро в липні цього року досяг еквіваленту $639,1 млн порівняно із $577,7 млн у червні та $514,7 млн у травні.
Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків раніше зазначав, що в 2025 році Україна має отримати близько 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Це дозволить без «друку» гривні покрити дефіцит бюджету навіть в умовах зростання оборонних витрат. Наразі вже отримано майже 24 млрд доларів. Ще 30 млрд очікуються до кінця року.
📢 Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін».
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Валюта
