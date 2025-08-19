Реформа жилищного кредитования: что предусматривается — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Реформа жилищного кредитования: что предусматривается

Недвижимость
13
Реформа жилищного кредитования: что предусматривается
Реформа жилищного кредитования: что предусматривается
Правительство меняет правила игры на рынке жилищного кредитования. Что это значит для украинцев, мечтающих о собственном жилье, и как это все будет работать? Finance.ua разобрался в статье:

Реформа кредитования жилья: чего ждать от новой стратегии правительства

По словам бренд и бизнеса директора ЛУН Дениса Судилковского, «жилье дорогое почти везде в развитом мире. Главным инструментом повышения его доступности является ипотечный рынок.
В Европе, в большинстве случаев, даже странно покупать жилье за 100% стоимости, потому что:
  1. Мало кто способен заработать такую сумму быстрее, чем за десятки лет.
  2. Ипотечные программы частично компенсирует господдержка.
В ЕС привычно этими программами побуждать молодежь заводить семьи и рожать детей.
В Украине чрезвычайные результаты показала «єОселя». 30 млрд грн выданных кредитов. Это 18 тыс. человек с собственным жильем. Программа очень популярна, «очередь» сумасшедшая. Но поддержка предусмотрена только для ВПЛ, потерявших жилье, военных, медиков и ученых.
Поэтому логичным продолжением становится Национальная стратегия развития ипотечного кредитования. По исследованию ЛУН, такие программы представлены в большинстве стран Европы и в первую очередь ориентированы на молодежь. Отдельной частью их стратегии является стимуляция рождаемости, например, семьям с детьми уменьшают ипотечный процент.
В украинских реалиях, когда в результате военных преступлений разрушено более 10% жилищного фонда страны, когда миллионы людей были вынуждены уехать в более безопасные города, развитие ипотеки может помочь в решении актуальных проблем с жильем.
Почему как раньше не пользоваться привычными предложениями банков
из-за войны перед потенциальными кредиторами встали вопросы:
  1. Страхования жилья от военных рисков.
  2. Гарантий и частичных компенсаций ставок от страны для экономической привлекательности ипотеки.
  3. Регуляции прав кредиторов и решения проблемной задолженности.
Почему не арендовать жилье? Почему решают именно покупать?
Цены на аренду активно растут. Особенно заметно это в городах, удаленных от фронта и с достаточным количеством рабочих мест, то есть в привлекательных для экономически активного населения, которое потенциально вполне может заинтересоваться приобретением собственного жилья.
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьБизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems