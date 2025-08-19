Реформа жилищного кредитования: что предусматривается — Finance.ua

Реформа жилищного кредитования: что предусматривается Сегодня 21:33 — Недвижимость

Правительство меняет правила игры на рынке жилищного кредитования. Что это значит для украинцев, мечтающих о собственном жилье, и как это все будет работать? Finance.ua разобрался в статье:

По словам бренд и бизнеса директора ЛУН Дениса Судилковского, «жилье дорогое почти везде в развитом мире. Главным инструментом повышения его доступности является ипотечный рынок.

В Европе, в большинстве случаев, даже странно покупать жилье за 100% стоимости, потому что:

Мало кто способен заработать такую сумму быстрее, чем за десятки лет. Ипотечные программы частично компенсирует господдержка.

В ЕС привычно этими программами побуждать молодежь заводить семьи и рожать детей.

В Украине чрезвычайные результаты показала «єОселя». 30 млрд грн выданных кредитов. Это 18 тыс. человек с собственным жильем. Программа очень популярна, «очередь» сумасшедшая. Но поддержка предусмотрена только для ВПЛ, потерявших жилье, военных, медиков и ученых.

Поэтому логичным продолжением становится Национальная стратегия развития ипотечного кредитования. По исследованию ЛУН, такие программы представлены в большинстве стран Европы и в первую очередь ориентированы на молодежь. Отдельной частью их стратегии является стимуляция рождаемости, например, семьям с детьми уменьшают ипотечный процент.

В украинских реалиях, когда в результате военных преступлений разрушено более 10% жилищного фонда страны, когда миллионы людей были вынуждены уехать в более безопасные города, развитие ипотеки может помочь в решении актуальных проблем с жильем.

Почему как раньше не пользоваться привычными предложениями банков

из-за войны перед потенциальными кредиторами встали вопросы:

Страхования жилья от военных рисков. Гарантий и частичных компенсаций ставок от страны для экономической привлекательности ипотеки. Регуляции прав кредиторов и решения проблемной задолженности.

Почему не арендовать жилье? Почему решают именно покупать?

Цены на аренду активно растут. Особенно заметно это в городах, удаленных от фронта и с достаточным количеством рабочих мест, то есть в привлекательных для экономически активного населения, которое потенциально вполне может заинтересоваться приобретением собственного жилья.

