Реформа жилищного кредитования: что предусматривается — Finance.ua

Реформа жилищного кредитования: что предусматривается
Правительство меняет правила игры на рынке жилищного кредитования. Что это значит для украинцев, мечтающих о собственном жилье, и как это все будет работать? Finance.ua разобрался в статье:
Реформа кредитования жилья: чего ждать от новой стратегии правительства
По словам бренд и бизнеса директора ЛУН Дениса Судилковского, «жилье дорогое почти везде в развитом мире. Главным инструментом повышения его доступности является ипотечный рынок.
В Европе, в большинстве случаев, даже странно покупать жилье за 100% стоимости, потому что:
- Мало кто способен заработать такую сумму быстрее, чем за десятки лет.
- Ипотечные программы частично компенсирует господдержка.
В ЕС привычно этими программами побуждать молодежь заводить семьи и рожать детей.
В Украине чрезвычайные результаты показала «єОселя». 30 млрд грн выданных кредитов. Это 18 тыс. человек с собственным жильем. Программа очень популярна, «очередь» сумасшедшая. Но поддержка предусмотрена только для ВПЛ, потерявших жилье, военных, медиков и ученых.
Поэтому логичным продолжением становится Национальная стратегия развития ипотечного кредитования. По исследованию ЛУН, такие программы представлены в большинстве стран Европы и в первую очередь ориентированы на молодежь. Отдельной частью их стратегии является стимуляция рождаемости, например, семьям с детьми уменьшают ипотечный процент.
В украинских реалиях, когда в результате военных преступлений разрушено более 10% жилищного фонда страны, когда миллионы людей были вынуждены уехать в более безопасные города, развитие ипотеки может помочь в решении актуальных проблем с жильем.
Почему как раньше не пользоваться привычными предложениями банков
из-за войны перед потенциальными кредиторами встали вопросы:
- Страхования жилья от военных рисков.
- Гарантий и частичных компенсаций ставок от страны для экономической привлекательности ипотеки.
- Регуляции прав кредиторов и решения проблемной задолженности.
Почему не арендовать жилье? Почему решают именно покупать?
Цены на аренду активно растут. Особенно заметно это в городах, удаленных от фронта и с достаточным количеством рабочих мест, то есть в привлекательных для экономически активного населения, которое потенциально вполне может заинтересоваться приобретением собственного жилья.
Поделиться новостью
Также по теме
Реформа жилищного кредитования: что предусматривается
В Польше меняются правила аренды жилья
Где студенту дешево снимать жилье
Где самые высокие и самые низкие цены на жилье в Карпатах
Новые квартиры в Киеве и области: сколько стоит «квадрат» жилья
Какую часть дохода украинцев «съедает» аренда жилья (инфографика)