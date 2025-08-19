Где студенту дешево снимать жилье — Finance.ua
Где студенту дешево снимать жилье
Накануне нового учебного года спрос на аренду жилья в Украине традиционно возрос.
Киев остается самым дорогим городом для студентов, Львов на втором месте.
Об этом сообщает пресс-служба OLX Недвижимость.
Самыми популярными городами для поступления абитуриентов в 2025 году ожидаемо являются Львов и Киев, где сосредоточено наибольшее количество высших учебных заведений Украины.
В ТОП-20 лидеров по количеству поданных заявлений вошли заведения высшего образования Черновцов, Ивано-Франковска, Луцка, Тернополя и Одессы.

Стоимость аренды в Киеве

Дороже всего арендовать жилье в столице. Однокомнатная квартира в Киеве будет стоить 16,9 тыс. грн, что на 21% дороже, чем в прошлом году. В то же время комната для студента обойдется значительно дешевле — 4 тыс. грн. Среди других арендных ставок есть: двухкомнатная — 31,2 тыс. грн (+25%), трехкомнатная — 58 тыс. грн (+17%), четырехкомнатная — 92 тыс. грн (+11%).
Львов

Во Львове конкуренция за проживание также высока, поскольку два львовских высших учебных заведения — ЛНУ им. Франко и Львовская Политехника в этом году собрали больше всего заявлений поступающих. Однокомнатную квартиру можно арендовать за 17,9 тыс. грн (+10%), а комнату — за 5 тыс. грн (+25%).
Цены на аренду во Львове такие: двухкомнатная — 20,9 тыс. грн (+15%), трехкомнатная — 25,1 тыс. грн (+26%), четырехкомнатная — 37,4 тыс. грн (+30%).

Черновцы

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича в этом году занял шестое место в рейтинге вузов по количеству заявлений. Стоимость аренды в городе значительно ниже, чем во Львове. Однокомнатную квартиру можно арендовать за 12,2 тыс. грн (+18%). Комнату для совместного проживания за 4 тыс. грн (+14%). Другие варианты: двухкомнатная — 14,6 тыс. грн (+18%), трехкомнатная — 16,7 тыс. грн (+2%), четырехкомнатная — 24,2 тыс. грн (-21%).
Ивано-Франковск

На Прикарпатье есть несколько известных вузов, привлекающих абитуриентов. В частности, это университет им. Василия Стефаника, занявший 8 место в рейтинге вузов. Аренда однокомнатной квартиры в городе обойдется в 13,2 ты. грн, что на 11% дороже, чем в прошлом году. Комната обойдется дешевле — 3,5 тыс. грн. Другие варианты: двухкомнатная — 15 тыс. грн (+7%), трехкомнатная — 16,7 тыс. грн (+15%), четырехкомнатная — 16,7 тыс. грн (-17%).

Одесса

В этом году ни один вуз из Одессы не вошел в топ-15 рейтинга вузов по количеству заявлений. Однако в городе много университетов разного профиля, привлекающих поступающих. В то же время по сравнению с прошлым годом в городе значительно возросла стоимость аренды. Отчасти это объясняется активным летним сезоном. Цена однокомнатной квартиры 10 тыс. грн, что на 33% дороже июля 2024 года. Комнату сдают за 3 тыс. грн, что на 20% дороже.
Значительно выросли цены и на большие квартиры: двухкомнатная — 15 тыс. грн (+50%), трехкомнатная — 20,8 тыс. грн (+26%), четырехкомнатная — 37,6 тыс. грн (+31%)
По материалам:
Finance.ua
Payment systems