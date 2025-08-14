Покупка жилья: на банковское кредитование полагаются 49% киевлян (инфографика) — Finance.ua

Покупка жилья: на банковское кредитование полагаются 49% киевлян (инфографика)
Среди планирующих купить жилье в перспективе 5 лет (это более 37%), на банковское кредитование полагаются почти половина (49%).
Об этом говорится в социологическом исследовании жилищной ситуации в Киеве, проведенном Gradus Research по заказу Украинской ассоциации девелоперов в 2025 году.
30% рассчитывают получить достаточную сумму ипотеки без продажи уже имеющейся недвижимости.
19% готовы продать ее ради покупки нового более комфортного жилья.
Правда, далеко не всем желающим удается получить ипотеку: на сложности с этим жалуются 23%.
Особенно много трудностей испытывают именно молодые люди: несмотря на значительную переориентацию на них той же государственной программы єОселя, молодежь 18−34 лет пока не может взять банковский кредит в 38% случаев.
Взять ипотеку без государственной поддержки или финансового участия семьи по своим оценкам сейчас могут только 37% всех опрошенных.
Остальные могут себе это позволить при условии окончания боевых действий, снижения процентных ставок и гарантий их фиксации, а также развития государственных программ поддержки ипотеки и уменьшения размера первого взноса — именно эти факторы называются чаще других.
Источники финансирования и барьеры
Желательные источники финансирования покупки жилья среди респондентов:
- 52% - планируют покупать жилье за счет собственных сбережений;
- 30% - рассчитывают на ипотеку без продажи имеющегося жилья;
- 29% - продадут имеющееся жилье, чтобы купить новое;
- 26% - воспользуются рассрочкой от застройщика;
- 19% - комбинируют ипотеку с продажей жилья.
Показательным по сравнению с другими отклонения в возрастной группе 35−44 где 37% респондентов указали рассрочку от девелопера как основной источник финансирования.
Ограничивает спрос целый комплекс барьеров, и это определяет четкие ориентиры для формирования государственной политики в сфере жилья:
- 78% - указали на высокие цены на жилье. Это самый массовый барьер среди всех возрастов, с особой концентрацией в категории 35−44 лет (81%), где сосредоточен основной спрос на новое жилье;
- 29% - отметили непрогнозируемость строительства. Это вызывает беспокойство как у молодежи, так и у старших респондентов;
- 23% - назвали сложности с получением ипотеки. Проблема особенно актуальна для молодежи: в возрастной группе 18−34 лет этот барьер указали 38% опрошенных;
- 23% считают, что мешает отсутствие государственной поддержки жилищного строительства. Это свидетельствует о сложившемся общественном запросе на участие государства в финансировании доступного жилья.
Риски
Кроме того, наблюдаются и определенные системные риски, как недоверие к самому процессу строительства. Эти барьеры связаны с институциональной слабостью рынка и низким уровнем защиты покупателя:
- 66% - боятся заморозки или остановки строительства;
- 58% - не доверяют срокам сдачи объекта;
- 35% - опасаются некачественного строительства.
К барьерам повседневных потребностей и жизненных обстоятельств относятся:
- 45% - невозможность сразу заселиться;
- 28% - невозможность одновременно платить аренду и покупку;
- 41% - невозможность оценить реальные условия проживания до завершения объекта.
Ужесточение гарантийных механизмов, репутационная прозрачность и программы защиты инвестора — ключ к привлечению осторожного, но значительного сегмента покупателей. Кроме того, описанные барьеры указывают на потребность в маркетинговых инструментах (таких как мастер-квартиры, шоу-румы и визуализация жилого пространства) для конвертации сомнений в решение.
