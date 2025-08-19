Китай начал скупать нефть рф на фоне давления пошлин США на Индию — Finance.ua
Китай начал скупать нефть рф на фоне давления пошлин США на Индию

Китай начал скупать нефть рф на фоне давления пошлин США на Индию
Нефтеперерабатывающие заводы в Китае активно покупают российскую нефть, воспользовавшись возможностью получить нефтепродукты по сниженным ценам, которые Индия отказалась закупать из-за давления Вашингтона.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Китай традиционно импортирует российскую нефть с Дальнего Востока россии, но в августе поставки нефти марки Urals из Балтики и Черного моря выросли почти до 75 тысяч баррелей в день — почти вдвое больше среднего показателя, что составляет около 40 тысяч баррелей. В то же время экспорт в Индию снизился до 400 тысяч баррелей в день, что значительно меньше среднего уровня в 1,18 миллиона баррелей.
«Китайские нефтепереработчики сейчас находятся в более выгодном положении, чем индийские», — сказал аналитик Energy Aspects Ltd. Цена на Urals, которая поступает с запада россии, конкурентна относительно нефти с Ближнего Востока.
Тем временем США увеличили тарифы на индийские импорты, чтобы наказать Индию за закупку российской нефти, хотя пока не ввели аналогичные меры по Китаю из-за торгового перемирия с Пекином. Китай и Индия остаются основными покупателями российской нефти.
Недавно Дональд Трамп заявил, что воздержится от повышения тарифов на китайские товары из-за закупки российской нефти, отметив, что ведет переговоры с владимиром путиным о завершении войны в Украине.
В то же время советник по торговле в Белом доме Питер Наварро описал индийские закупки как «оппортунистические и губительные», признавая при этом, что США не могут усиливать давление на Китай без негативных последствий для себя.
По материалам:
Економічна Правда
