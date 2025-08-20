Microsoft запатентовала складной смартфон с подставкой — Finance.ua

Microsoft запатентовала складной смартфон с подставкой Сегодня 03:31 — Технологии&Авто

Microsoft запатентовала складной смартфон с подставкой

В апреле 2025 года Microsoft подала патентную заявку для регистрации складывающегося устройства под названием Kickstand for opening foldable computing device. В отличие от предыдущих разработок, этот документ вызывает особый интерес, ведь показывает концепт складного смартфона с подставкой в стиле Surface Pro. Важный момент — патент подали совсем недавно, тогда как большинство подобных документов обычно датируются пятью годами ранее.

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) опубликовало патент 7 августа 2025 года, но в открытый доступ он попал только в этот уик-энд. Документ содержит 37 страниц, и в нем отчетливо раскрываются технические детали устройства.

В заявке Microsoft описывает, что можно создать первую рамку (первый экран), которая соединяется со второй рамкой (вторым экраном). Именно во второй рамке размещается подставка. Подставка является одной из самых ярких особенностей линейки Surface Pro: она позволяет использовать планшет в качестве ноутбука или даже настольного ПК.

Компания стремится применить этот подход и к складным смартфонам. Идея в том, чтобы телефон мог стоять на столе самостоятельно, а пользователь подключал клавиатуру, мышь и работал в почти ПК-режиме. Это вписывается в видение Surface как мобильного универсального устройства, хотя под нынешним руководством Microsoft эта стратегия может изменяться.

Читайте также Каким будет новый складной iPhone: прогнозируемая цена

По информации Windows Latest, запатентованный гаджет использует продвинутую шарнирную систему и дополнительные механизмы: пружинный фиксатор или моторизованный небольшой замок. В разложенном состоянии магнитные пары удерживают устройство открытым и стабильным.

Интересно, что Microsoft хочет реализовать открывание одной рукой — редкая функция среди складных телефонов. Подставка, закрепленная на второй рамке, позволит удобно читать, смотреть видео или проводить видеозвонки с устройством на столе. Это согласуется с концепцией Microsoft 365, которая продвигает гибкие сценарии работы и досуга.

Согласно чертежам в патенте, подставка состоит из двух пластин. Верхняя пластина — это та часть, на которую вы нажимаете пальцем, чтобы разложить механизм. Нижняя пластина шарнирно соединена с верхней и образует ножку подставки в открытом состоянии.

Система использует магниты для плавного перехода от закрытого к открытому положению. В документах разъясняется, что магниты сдвигают всю конструкцию поближе к шарниру устройства. Благодаря этому подставка становится по центру и получает поддержку от веса самого смартфона. Такой подход обеспечивает статическую стабильность — простыми словами, телефон на столе стоит уверенно и не шатается.

Читайте также Microsoft предсказывает конец эпохи мышки и клавиатуры

Microsoft также объясняет, почему подставка может стать решающим преимуществом перед нынешними складными телефонами, такими как Galaxy Fold, Flip или Surface Duo. В случае Duo корпус можно вращать на 180 градусов, а некоторые модели конкурентов предлагали и поворот на 360 градусов. Но часто эти устройства не оправдывали ожиданий: например, невозможно было удобно зафиксировать телефон под углом для просмотра фильма или чтения. Microsoft считает, что тонкая подставка окончательно решит эту проблему.

🎤 Каждую новость на Finance.ua можно не только читать, но и слушать. Нажмите ▶️ на изображении в новости и узнайте обо всем самом важном еще быстрее!

В патенте отмечено, что пользователь может легко открыть устройство и одновременно разложить подставку. Магниты фиксируют обе половины корпуса в открытом состоянии для максимальной стойкости.

Пока неизвестно, планирует ли Microsoft выпускать складной смартфон с подставкой, описанной в этой патентной заявке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.