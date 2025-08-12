Microsoft предсказывает конец эпохи мышки и клавиатуры — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Microsoft предсказывает конец эпохи мышки и клавиатуры

Технологии&Авто
23
Microsoft предсказывает конец эпохи мышки и клавиатуры
Microsoft предсказывает конец эпохи мышки и клавиатуры
Microsoft опубликовала первое видео из новой серии Windows 2030 Vision, в котором представила свое видение операционной системы будущего. Компания намекает на радикальные изменения интерфейса в эпоху искусственного интеллекта, которые могут заменить традиционные способы взаимодействия с компьютером.
Видео открывает вице-президент Microsoft по вопросам корпоративной безопасности Дэвид Вестон, заявив: «Мир мышки и клавиатуры скоро будет казаться таким же чужим, как MS-DOS для поколения зуммеров».
Читайте также
По его словам, будущие версии Windows будут работать в мультимодальном режиме: компьютер будет «видеть» и «слышать» то, что видит и слышит пользователь, и будет выполнять сложные задачи по голосовым или другим естественным командам.
Идея агентного ИИ как основы операционной системы не нова для Microsoft. Еще в 2023 году компания описывала концепцию интеграции ИИ внутри, рядом и за пределами приложений. Однако полноценная реализация последнего варианта — когда ИИ управляет всеми процессами на уровне ОС — до сих пор не была представлена публично.
Источники утверждают, что внутри Microsoft уже существует секретный проект с рабочими прототипами нового десктопного опыта. Такой подход позволил бы Copilot стать не отдельным приложением, а «самой Windows», оркестрируя работу с файлами и программами без необходимости курсора — только с помощью голоса или других естественных команд.
Хотя компания официально не подтвердила планы внедрения таких изменений в Windows 12, CEO Сатья Наделла ранее заявлял, что ИИ «фундаментально изменит операционную систему, интерфейс и то, как происходит взаимодействие с программами».
Читайте также
Серия Windows 2030 Vision, по описанию на YouTube, будет продолжена.
Реакция пользователей под видео свидетельствует о скепсисе и даже раздражении:
  • «Вы пытаетесь перенести настройки с Control Panel уже 13 лет, но, конечно, за 5 лет сможете „переизобрести“ компьютер…» — иронизирует один из комментаторов.
  • «Почему бы не заняться безопасностью вместо того, чтобы ломать рабочую ОС ради AI-бессмыслицы?»
  • «Это отличная реклама Linux и macOS», — шутит другой.
  • «Никто не хочет этой раздутой, полусырой, заполненной щелями, неотлаженной ОС, которая насильно навязывает облачные сервисы и AI».
  • «Звучит как дистопический кошмар, оставлю свою персональную машину персональной».
Многие пользователи считают, что клавиатура и мышка останутся незаменимыми, а искусственный интеллект должен быть только опцией, а не единственным способом взаимодействия с компьютером.
По материалам:
Ain.Ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems