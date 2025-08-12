Microsoft предсказывает конец эпохи мышки и клавиатуры — Finance.ua

Microsoft предсказывает конец эпохи мышки и клавиатуры Сегодня 05:26 — Технологии&Авто

Microsoft предсказывает конец эпохи мышки и клавиатуры

Microsoft опубликовала первое видео из новой серии Windows 2030 Vision, в котором представила свое видение операционной системы будущего. Компания намекает на радикальные изменения интерфейса в эпоху искусственного интеллекта, которые могут заменить традиционные способы взаимодействия с компьютером.

Видео открывает вице-президент Microsoft по вопросам корпоративной безопасности Дэвид Вестон, заявив: «Мир мышки и клавиатуры скоро будет казаться таким же чужим, как MS-DOS для поколения зуммеров».

По его словам, будущие версии Windows будут работать в мультимодальном режиме: компьютер будет «видеть» и «слышать» то, что видит и слышит пользователь, и будет выполнять сложные задачи по голосовым или другим естественным командам.

Идея агентного ИИ как основы операционной системы не нова для Microsoft. Еще в 2023 году компания описывала концепцию интеграции ИИ внутри, рядом и за пределами приложений. Однако полноценная реализация последнего варианта — когда ИИ управляет всеми процессами на уровне ОС — до сих пор не была представлена публично.

Источники утверждают , что внутри Microsoft уже существует секретный проект с рабочими прототипами нового десктопного опыта. Такой подход позволил бы Copilot стать не отдельным приложением, а «самой Windows», оркестрируя работу с файлами и программами без необходимости курсора — только с помощью голоса или других естественных команд.

Хотя компания официально не подтвердила планы внедрения таких изменений в Windows 12, CEO Сатья Наделла ранее заявлял, что ИИ «фундаментально изменит операционную систему, интерфейс и то, как происходит взаимодействие с программами».

Серия Windows 2030 Vision, по описанию на YouTube, будет продолжена.

Реакция пользователей под видео свидетельствует о скепсисе и даже раздражении:

«Вы пытаетесь перенести настройки с Control Panel уже 13 лет, но, конечно, за 5 лет сможете „переизобрести“ компьютер…» — иронизирует один из комментаторов.

«Почему бы не заняться безопасностью вместо того, чтобы ломать рабочую ОС ради AI-бессмыслицы?»

«Это отличная реклама Linux и macOS», — шутит другой.

«Никто не хочет этой раздутой, полусырой, заполненной щелями, неотлаженной ОС, которая насильно навязывает облачные сервисы и AI».

«Звучит как дистопический кошмар, оставлю свою персональную машину персональной».

Многие пользователи считают, что клавиатура и мышка останутся незаменимыми, а искусственный интеллект должен быть только опцией, а не единственным способом взаимодействия с компьютером.

