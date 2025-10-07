0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине могут продолжить льготное растаможивание энергетического оборудования

Технологии&Авто
13
В Украине могут продолжить льготное растаможивание энергетического оборудования
В Украине могут продолжить льготное растаможивание энергетического оборудования
В парламенте зарегистрированы законопроекты, предусматривающие продление на 2026 год действия льготного режима импорта энергетического оборудования.
Об этом свидетельствуют карточки проектов закона (регистр. № 14089 и № 14090) на сайте ВР.
Инициатива направлена ​​на восстановление энергетической инфраструктуры, испытавшей значительные разрушения в результате атак российской армии, и уменьшение риска перебоев с электроснабжением в 2026 году.
Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту № 14089, в результате террористических ударов было повреждено значительное количество объектов электроэнергетики, что повлекло за собой перебои в работе энергосистемы. «Нельзя исключать риски такого повреждения в будущем, поэтому меры необходимо продлить до 1 января 2027 года», — отмечают авторы документа.
Читайте также
Ключевое предложение законопроектов — освобождение от обложения НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины оборудования, необходимого для строительства и восстановления энергетических объектов. Льготы будут распространяться на импортную технику для:
  • ветровых электростанций (ВЭС);
  • солнечных электростанций (СЭС);
  • гидроэлектростанций (ГЭС);
  • тепловых электростанций (ТЭС);
  • газопоршневых и газотурбинных электростанций;
  • систем накопления энергии (energy storage).
Как отмечают инициаторы, введенные в 2024 году налоговые льготы уже продемонстрировали эффективность: они позволили оперативно восстановить критические объекты энергосистемы и поддержали стабильность экономики в 2024—2025 годах. Продолжение действия льготного растаможивания, по оценкам правительства, позволит ускорить модернизацию энергетических мощностей, повысить устойчивость системы и снизить зависимость от экстренных поставок энергии.
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems