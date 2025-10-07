В Украине могут продолжить льготное растаможивание энергетического оборудования Сегодня 02:37 — Технологии&Авто

В Украине могут продолжить льготное растаможивание энергетического оборудования

В парламенте зарегистрированы законопроекты, предусматривающие продление на 2026 год действия льготного режима импорта энергетического оборудования.

Инициатива направлена ​​на восстановление энергетической инфраструктуры, испытавшей значительные разрушения в результате атак российской армии, и уменьшение риска перебоев с электроснабжением в 2026 году.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту № 14089, в результате террористических ударов было повреждено значительное количество объектов электроэнергетики, что повлекло за собой перебои в работе энергосистемы. «Нельзя исключать риски такого повреждения в будущем, поэтому меры необходимо продлить до 1 января 2027 года», — отмечают авторы документа.

Ключевое предложение законопроектов — освобождение от обложения НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины оборудования, необходимого для строительства и восстановления энергетических объектов. Льготы будут распространяться на импортную технику для:

ветровых электростанций (ВЭС);

солнечных электростанций (СЭС);

гидроэлектростанций (ГЭС);

тепловых электростанций (ТЭС);

газопоршневых и газотурбинных электростанций;

систем накопления энергии (energy storage).

Как отмечают инициаторы, введенные в 2024 году налоговые льготы уже продемонстрировали эффективность: они позволили оперативно восстановить критические объекты энергосистемы и поддержали стабильность экономики в 2024—2025 годах. Продолжение действия льготного растаможивания, по оценкам правительства, позволит ускорить модернизацию энергетических мощностей, повысить устойчивость системы и снизить зависимость от экстренных поставок энергии.

