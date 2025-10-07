Еврокомиссия представит новую ИИ-стратегию Сегодня 04:34 — Технологии&Авто

5 октября Европейская комиссия объявила о подготовке новой ИИ-стратегии.

Об этом сообщает Financial Times.

Документ направлен на создание автономной европейской системы искусственного интеллекта, что позволит снизить зависимость от США и Китая в сфере передовых технологий.

План предполагает поддержку разработок, созданных в рамках ЕС, с акцентом на безопасность, устойчивость и укрепление конкурентоспособности европейской промышленности. Ожидается, что ИИ будут активнее применять в сферах обороны, здравоохранения, производства и государственного управления.

Особое внимание уделяется этическим стандартам и контролю за использованием технологий, чтобы предотвратить возможные злоупотребления со стороны государственных и негосударственных субъектов.

В документе также определены риски, в частности связанные с обучением моделей на данных и использованием соответствующего программного обеспечения.

Официальное представление концепции и ее план ожидается 7 октября. После этого начнется поэтапное внедрение в регуляторную и технологическую среду ЕС.

