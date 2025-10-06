Perplexity открыла для всех доступ к своему ИИ-браузеру Comet Сегодня 03:10 — Технологии&Авто

Perplexity открыла для всех доступ к своему ИИ-браузеру Comet

Perplexity официально открыла доступ к своему браузеру Comet для всех пользователей без подписки. Это инструмент со встроенным искусственным интеллектом, который может отвечать на вопросы и выполнять задачи непосредственно в окне браузера.

Об этом говорится в заявлении Perplexity.

Comet изначально был доступен только подписчикам Perplexity Max и Pro, однако теперь компания сделала его бесплатным.

Что известно о браузере Comet

В отличие от обычных браузеров, Comet имеет интегрированного AI-ассистента, который можно вызвать в любое время. Он способен объяснять содержимое страницы и даже взаимодействовать с ней — нажимать кнопки или выполнять задачи вместо пользователя.

В Perplexity отмечают, что пользователи Comet задают больше вопросов, чем в обычном поисковике компании, и эти запросы не похожи на стандартные поисковые формулировки.

Как сообщает издание Cnet , выход Comet на глобальный рынок происходит на фоне активизации конкурентов в сфере AI-браузеров. OpenAI и Anthropic уже выпустили расширение для Chrome, а Microsoft интегрировала режим Copilot в Edge. Google добавила Gemini в Chrome для подписчиков AI Pro, который фактически повторяет часть функционала Comet.

Впрочем, Google сохраняет беспрекословное лидерство: Chrome занимает около 72% рынка браузеров в мире. Это доминирование позволяет компании собирать большие объемы данных и усиливать свой поиск и рекламные услуги. Суд в США даже признал Google монополистом, однако судья не обязал компанию продать Chrome, ограничившись другими мерами.

