0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Perplexity открыла для всех доступ к своему ИИ-браузеру Comet

Технологии&Авто
1
Perplexity открыла для всех доступ к своему ИИ-браузеру Comet
Perplexity открыла для всех доступ к своему ИИ-браузеру Comet
Perplexity официально открыла доступ к своему браузеру Comet для всех пользователей без подписки. Это инструмент со встроенным искусственным интеллектом, который может отвечать на вопросы и выполнять задачи непосредственно в окне браузера.
Об этом говорится в заявлении Perplexity.
Comet изначально был доступен только подписчикам Perplexity Max и Pro, однако теперь компания сделала его бесплатным.

Что известно о браузере Comet

В отличие от обычных браузеров, Comet имеет интегрированного AI-ассистента, который можно вызвать в любое время. Он способен объяснять содержимое страницы и даже взаимодействовать с ней — нажимать кнопки или выполнять задачи вместо пользователя.
В Perplexity отмечают, что пользователи Comet задают больше вопросов, чем в обычном поисковике компании, и эти запросы не похожи на стандартные поисковые формулировки.
Читайте также
Как сообщает издание Cnet, выход Comet на глобальный рынок происходит на фоне активизации конкурентов в сфере AI-браузеров. OpenAI и Anthropic уже выпустили расширение для Chrome, а Microsoft интегрировала режим Copilot в Edge. Google добавила Gemini в Chrome для подписчиков AI Pro, который фактически повторяет часть функционала Comet.
Впрочем, Google сохраняет беспрекословное лидерство: Chrome занимает около 72% рынка браузеров в мире. Это доминирование позволяет компании собирать большие объемы данных и усиливать свой поиск и рекламные услуги. Суд в США даже признал Google монополистом, однако судья не обязал компанию продать Chrome, ограничившись другими мерами.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems