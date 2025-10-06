С 2026 года электрокары в Украине подорожают на 30% — эксперты 06.10.2025, 02:49 — Технологии&Авто

С началом следующего года украинцы, которые намерены приобрести электромобиль, лишатся возможности воспользоваться налоговыми льготами. Эксперты предполагают, что это приведет к увеличению импорта электрокаров в октябре-ноябре, когда люди будут спешить воспользоваться выгодными условиями.

В настоящее время при ввозе электромобилей не взимается НДС и пошлина. Дополнительные расходы ограничиваются лишь небольшим акцизом — 1 евро за кВт-ч емкости батареи, что редко превышает 100 евро в целом.

После отмены льгот ожидается резкое повышение цены на электромобили, цена которых может возрасти на 30%. Даже при самом оптимистичном сценарии повышение составит не менее 20%, если производители учтут изменения в законодательстве и дадут дополнительные скидки для украинского рынка.

«Задача — ввезти максимальное количество электромобилей для нужд нашего рынка в октябре-ноябре, чтобы потом было время на реализацию», — пояснил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Опыт Румынии, где отменили льготы на электромобили, показывает, что продажи электрокаров сократились на 30%. В Украине популярность электромобилей растет, причем более половины подержанных автомобилей ввозятся из-за границы именно в этом формате.

Льготы на электрокары в Украине перестанут действовать с 1 января 2026 года. Это может привести к увеличению стоимости электромобилей. Эксперты прогнозируют, что после этого количество импортируемых электрокаров значительно сократится, но в то же время популярность этих автомобилей в Украине останется на высоком уровне.

К слову, в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявляли , что не будут поддерживать законопроекты, предусматривающие продление действия льгот на ввоз электрокаров.

«Хочу обратиться к импортерам электрокаров, которые вдруг оказались рьяными экоактивистами. Нет, льгота продлена не будет. Без вариантов», — написал глава Комитета Даниил Гетманцев.

