Билл Гейтс назвал профессию, которую ИИ не сможет заменить даже через 100 лет 06.10.2025, 01:56 — Технологии&Авто

Билл Гейтс назвал профессию, которую ИИ не сможет заменить даже через 100 лет, www.cbsnews.com

Несмотря на то, что искусственный интеллект стремительно развивается, существует профессия, которая, по словам основателя Microsoft Билла Гейтса, долго будет оставаться устойчивой к автоматизации. Он считает, что даже через сто лет эта сфера все еще будет требовать вмешательства человека.

Среди всех переосмысленных профессий Гейтс выделяет программирование как такое, которому всегда требуется вмешательство человека. Хотя ИИ способен генерировать базовый код и быстро отлаживать программы, настоящее программирование выходит за пределы механического набора инструкций.

Оно предполагает решение сложных проблем, принятие творческих решений и создание совершенно новых продуктов, а это требует интуиции, логики и воображения, которые машина в полной мере воспроизвести не может.

Читайте также OpenAI утверждает, что ИИ уже выполняют рабочие задачи наравне с людьми

Многие программисты рассказывают о моментах вдохновения — неожиданных идеях или решениях, которые появляются благодаря чисто человеческому образу мышления. Именно такой инновационный подход, по мнению Гейтса, делает программистов незаменимыми даже в мире, где инструменты ИИ станут более совершенными.

Конечно, программирование — не единственная профессия, ориентирующаяся в революции искусственного интеллекта. Гейтс отмечает, что такие отрасли, как биотехнологии и энергетика также зависят от человеческого мышления, а это нелегко передать на аутсорсинг машине.

Читайте также 7 профессий для интровертов, которые не заменит искусственный интеллект

А некоторые профессии, такие как административные должности или часть работы графических дизайнеров, все чаще выполняются ИИ, способным писать, планировать и создавать проекты нажатием одной кнопки.

Это не обязательно означает массовые сокращения рабочих мест, но свидетельствует о серьезной трансформации рынка труда.

Ранее Гейтс отмечал , что из-за влияния ИИ «выдающиеся медицинские консультации» и «качественное обучение» станут бесплатными и доступными абсолютно для всех. Настоящая эксклюзивность этих знаний постепенно исчезнет благодаря искусственному интеллекту.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.