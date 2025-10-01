7 профессий для интровертов, которые не заменит искусственный интеллект 01.10.2025, 02:21 — Технологии&Авто

ИИ может заменить 6−7% рабочей силы, но некоторые профессии остаются защищенными. Американский Forbes собрал семь направлений, которые не заменит искусственный интеллект.

Исследование, проведенное Goldman Sachs Research, показало, что ищущие работу интроверты могут сосредоточиться на сферах, где человеческие навыки все еще превосходят алгоритмы ИИ.

Креативность, критическое мышление, межличностные навыки останутся востребованными даже в условиях распространения искусственного интеллекта.

Какие профессии актуальны для интровертов

Разработчик программного обеспечения — высокая стабильность, минимальная работа с клиентами, возможности удаленной работы. Прогноз роста должностей до 2034 года — 15%. Специалист по обработке данных — независимая работа с аналитикой, минимальное социальное взаимодействие. Прогноз роста — 34% до 2034 года. Актуарий — оценка рисков и неопределенности, глубокая аналитическая работа. Прогноз роста — 14% до 2034 года. Специалист по кибербезопасности — защита организаций от киберугроз, минимальное взаимодействие с клиентами. Прогноз роста — 29% до 2034 года. Научный сотрудник — работа над оригинальными исследованиями, глубокие интеллектуальные исследования. Прогноз роста — 20% до 2034 года. Эрготерапевт — персонализированная реабилитация пациентов, высокий спрос. Прогноз роста — 22% до 2034 года. Терапевт/консультант — психическое здоровье, индивидуальные взаимодействия, прогноз роста — 17% до 2034 года.

Напомним, что соучредитель Microsoft Билл Гейтс считает, что скоро профессии врача и учителя могут утратить свою актуальность. Но, несмотря на все возможности ИИ, Гейтс подчеркивает : полностью заменить человека искусственный интеллект не сможет. Некоторые сферы жизни всегда останутся человеческими: развлечения и творчество будут островками, где роль человека незаменима. Другие же задачи — производство продовольствия, транспортировка товаров или производство — постепенно перейдут под контроль роботов.

