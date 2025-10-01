0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

7 профессий для интровертов, которые не заменит искусственный интеллект

Технологии&Авто
5
7 профессий для интровертов, которые не заменит искусственный интеллект
7 профессий для интровертов, которые не заменит искусственный интеллект
ИИ может заменить 6−7% рабочей силы, но некоторые профессии остаются защищенными. Американский Forbes собрал семь направлений, которые не заменит искусственный интеллект.
Исследование, проведенное Goldman Sachs Research, показало, что ищущие работу интроверты могут сосредоточиться на сферах, где человеческие навыки все еще превосходят алгоритмы ИИ.
Креативность, критическое мышление, межличностные навыки останутся востребованными даже в условиях распространения искусственного интеллекта.

Какие профессии актуальны для интровертов

  1. Разработчик программного обеспечения — высокая стабильность, минимальная работа с клиентами, возможности удаленной работы. Прогноз роста должностей до 2034 года — 15%.
  2. Специалист по обработке данных — независимая работа с аналитикой, минимальное социальное взаимодействие. Прогноз роста — 34% до 2034 года.
  3. Актуарий — оценка рисков и неопределенности, глубокая аналитическая работа. Прогноз роста — 14% до 2034 года.
  4. Специалист по кибербезопасности — защита организаций от киберугроз, минимальное взаимодействие с клиентами. Прогноз роста — 29% до 2034 года.
  5. Научный сотрудник — работа над оригинальными исследованиями, глубокие интеллектуальные исследования. Прогноз роста — 20% до 2034 года.
  6. Эрготерапевт — персонализированная реабилитация пациентов, высокий спрос. Прогноз роста — 22% до 2034 года.
  7. Терапевт/консультант — психическое здоровье, индивидуальные взаимодействия, прогноз роста — 17% до 2034 года.
Напомним, что соучредитель Microsoft Билл Гейтс считает, что скоро профессии врача и учителя могут утратить свою актуальность. Но, несмотря на все возможности ИИ, Гейтс подчеркивает: полностью заменить человека искусственный интеллект не сможет. Некоторые сферы жизни всегда останутся человеческими: развлечения и творчество будут островками, где роль человека незаменима. Другие же задачи — производство продовольствия, транспортировка товаров или производство — постепенно перейдут под контроль роботов.
По материалам:
vctr.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems