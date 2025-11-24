0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Porsche изменила свои планы относительно электромобилей — детали

Технологии&Авто
44
Porsche изменила свои планы относительно электромобилей — детали
Porsche изменила свои планы относительно электромобилей — детали
Компания Porsche изменила свои планы по электромобилям: рынок оказался менее перспективным, чем компания ожидала.
Ранее Porsche планировала, что электромобили будут составлять 80% продаж, теперь компания сосредотачивается на удовлетворении различных потребностей клиентов — как тех, кто выбирает электричество, так и поклонников традиционных двигателей.
Компания разрабатывает новый кроссовер на бензиновом двигателе, который заменит Macan, а модели Cayenne и Panamera с двигателями V8 останутся до 2030-х. Следующее поколение Boxster 718 и Cayman в основном станет электрическим, но для высокопроизводительных версий останется бензиновый мотор.
Для поклонников электрификации Porsche предлагает Macan EV, Taycan и новую электрическую версию Cayenne. В будущем появится большой трехрядный кроссовер K1 с бензиновыми и электрическими версиями.
В продуктовом портфеле появляется пробел: оригинальный Macan снимают в 2026 году, а его замена выйдет только в 2028-м. Несмотря на это, Porsche уверена в поддержке Volkswagen Group и готова адаптироваться к рынку, хотя ЕС запрещает продажу новых автомобилей с ДВС с 2035 года, что стимулирует развитие электромобилей.
По материалам:
uamotors
АвтоЛегковые автомобили
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems