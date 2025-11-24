Porsche изменила свои планы относительно электромобилей — детали
Компания Porsche изменила свои планы по электромобилям: рынок оказался менее перспективным, чем компания ожидала.
Ранее Porsche планировала, что электромобили будут составлять 80% продаж, теперь компания сосредотачивается на удовлетворении различных потребностей клиентов — как тех, кто выбирает электричество, так и поклонников традиционных двигателей.
Компания разрабатывает новый кроссовер на бензиновом двигателе, который заменит Macan, а модели Cayenne и Panamera с двигателями V8 останутся до 2030-х. Следующее поколение Boxster 718 и Cayman в основном станет электрическим, но для высокопроизводительных версий останется бензиновый мотор.
Для поклонников электрификации Porsche предлагает Macan EV, Taycan и новую электрическую версию Cayenne. В будущем появится большой трехрядный кроссовер K1 с бензиновыми и электрическими версиями.
В продуктовом портфеле появляется пробел: оригинальный Macan снимают в 2026 году, а его замена выйдет только в 2028-м. Несмотря на это, Porsche уверена в поддержке Volkswagen Group и готова адаптироваться к рынку, хотя ЕС запрещает продажу новых автомобилей с ДВС с 2035 года, что стимулирует развитие электромобилей.
