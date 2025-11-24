Немецкая компания представила гуманоидного робота с «ловкими руками» Сегодня 02:04 — Технологии&Авто

Немецкая компания представила гуманоидного робота с «ловкими руками»

Компания Agile Robots из Германии презентовала своего первого гуманоидного робота под названием Agile ONE.

Он разработан для эффективной работы в условиях современного производства. Благодаря своим пяти пальцам, он может безопасно взаимодействовать с людьми и другими автоматизированными системами.

Agile ONE способен выполнять различные производственные задачи:

сбор и перемещение материалов до точной сортировки,

обслуживание оборудования,

работы с инструментами,

выполнение сложных манипуляций.

«Мы видим, как Agile ONE бесперебойно работает вместе с нашими другими робототехническими решениями, где каждая часть системы связана и обучается друг у друга. Такой подход к применению физического искусственного интеллекта к целостным производственным системам может обеспечить нашим клиентам новый уровень целостной эффективности и качества», — отметил основатель и генеральный директор компании доктор Жаопен Чен.

Робот с «ловкими руками»

Этого робота позиционируют как стабильного, гибкого, тактильного и коммуникативного гуманоида, одной из ключевых особенностей которого являются «ловкие руки». Они разработаны для достижения ловкости, подобной человеческой, благодаря интеграции датчиков кончиков пальцев и датчиков силы — крутящего момента в каждый сустав. Благодаря этой сенсорной обратной связи, они могут выполнять как деликатные, так и сложные задачи с чрезвычайной точностью, стабильностью и адаптивностью.

Ум

Интеллект робота построен на многоуровневой архитектуре, которая разделяет процессы мышления и управления на отдельные слои:

стратегическое планирование,

быстрое реагирование,

точные проворные действия.

Для безопасного взаимодействия с людьми робот имеет дружественный интерфейс: яркие цвета, выразительные глаза, датчики приближения и информационный дисплей на груди.

Что известно о производстве

Массовое производство Agile ONE планируется начать в начале 2026 г. на собственном предприятии компании в Баварии. Agile Robots была основана всего семь лет назад специалистами из Немецкого аэрокосмического центра (DLR) и с тех пор демонстрирует стабильный рост, ежегодно удваивая прибыль. Новый робот дополняет уже имеющуюся линейку продуктов компании, которая включает в себя разнообразные роботизированные системы, управляемые искусственным интеллектом.

Программная платформа AgileCore является собственной разработкой компании и объединяет все роботизированные решения, включая Agile ONE, в единую систему. В нее уже входят специализированные устройства, в частности роботизированная рука Agile Hand, чувствительная к силе рука FR3, роботизированная рука Diana 7, серия Thor, а также автономные мобильные роботы (AMR) и автоматизированные управляемые транспортные средства (AGV).

