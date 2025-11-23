Конец эпохи электрокаров: ЕС может отменить запрет бензиновых автомобилей Сегодня 22:23 — Технологии&Авто

Конец эпохи электрокаров: ЕС может отменить запрет бензиновых автомобилей

Европейский Союз рассматривает возможность изменить свое ключевое климатическое решение — полный запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года. На фоне экономического спада, беспокойства автопроизводителей и давления отдельных правительств ЕС все серьезнее обсуждает отсрочку перехода на безуглеродный транспорт.

Европейское законодательство до сих пор формально предусматривает полный запрет на продажу новых машин с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года, но политическая реальность изменилась. Автопроизводители сталкиваются с замедлением спроса на электромобили, дефицитом инфраструктуры и падением прибыльности. Поэтому все больше лидеров отрасли — среди них CEO Mercedes-Benz Ола Келлениус — настаивают на более гибком подходе.

Об этом сообщает The Verge

Келлениус считает, что строгий дедлайн уже не отвечает экономическим условиям. По его словам, европейская автопромышленность не отказывается от климатических целей, но требует больше времени, чтобы сохранить рабочие места, поддержать конкуренцию и позволить производителям финансировать переход без потерь. Он называет это «обновлением стратегии», а не шагом назад.

Общественная поддержка тоже изменилась. В период экономического подъема амбициозные климатические планы получали широкую поддержку. Теперь, когда промышленность сокращает десятки тысяч рабочих мест, настроения стали более осторожными. В то же время на дорогах Европы после 2035 года все еще будет оставаться более 200 млн авто с ДВС, и без новых энергоэффективных моделей и альтернативного топлива автопарк будет просто стареть — об этом Келлениус предупреждает как об «эффекте Гаваны».

Какие изменения могут быть приняты?

На октябрьском саммите лидеры ЕС поручили Еврокомиссии предложить варианты пересмотра закона. Речь идет прежде всего о расширении «технологической нейтральности». Это означает возможное допущение после 2035 года:

— гибридов, — авто на синтетическом или биотопливе, — расширение перечня низкоуглеродистых решений, которые могут считаться «нулевыми» в учете выбросов.

Как пишет CNBC, автопроизводители годами добивались этого. Они хотят, чтобы гибриды и модели на синтетических топливах причислялись к группе безэмиссионных, даже если они сохраняют ДВС. А экологические организации называют такой шаг «дырявым регулированием». Аналитики Transport & Environment предупреждают: чрезмерные исключения размоют климатическую политику и дадут преимущество китайским конкурентам, которые уже массово производят более дешевые электромобили.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.