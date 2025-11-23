ТОП-5 легковых авто, грузовиков и автобусов, которые производят в Украине Сегодня 21:02 — Технологии&Авто

ТОП-5 легковых авто, грузовиков и автобусов, которые производят в Украине

В Украине за 10 месяцев 2025 года зарегистрировано на 44% меньше отечественных легковых автомобилей, чем в прошлом году. Количество регистраций снизилось до 138 автомобилей в месяц, а доля украинских машин на рынке упала до 2%.

В Украине выпускают легковые, грузовые автомобили и автобусы, Об этом рассказывает аналитик Института исследований авторынка Остап Новицкий, пишет РБК-Украина , мы выбрали основное.

ТОП-5 легковых марок

За первые 10 месяцев 2025 года в него вошли:

Skoda, СКС (Спец-Ком-Сервис), ГАС (украинский завод бронированных и специальных автомобилей), VD и Toyota.

«Лишь часть автомобилей марки Skoda — это легковые автомобили для общего рынка. Они выпускаются на закарпатском заводе «Еврокар», — сказал эксперт в комментарии РБК-Украина.

Другие модели — это переоборудованные в заводских условиях местными предприятиями автомобили, получающие отметку «специальный»: для полиции, медицинской помощи, коммунальных служб.

ТОП-5 грузовиков

InterCargoTruck, СКС, СБМ, ТК, Reform.

Импортные шасси оснащают самосвалами, кранами-манипуляторами, фургонами-рефрижераторами и подобными надстройками, после чего транспортное средство получает имя нового производителя — компании по дооборудованию или переоборудованию авто.

ТОП-5 автобусов

Ataman, ЗАЗ, Эталон, Богдан, ФПВ.

В случае сборки автобусов преимущественно к импортному (индийскому или китайскому шасси, реже японскому) добавляется кузов, сваренный на месте.

В 2025 году за 10 месяцев произведенных в Украине легковых авто было зарегистрировано 1 479 единиц (-44,5% к аналогичному периоду 2024 года), а также 1 991 грузовик (-13,4%) и 674 автобуса (+17,0%).

В октябре количество первых регистраций составляет 138 легковых автомобилей украинского производства. Больше всего среди них было зарегистрировано кроссоверов Skoda Karoq — 83 единицы.

Какие технологии

Остап Новицкий объясняет, что 100% полного цикла собственного производства (со штамповкой, сваркой и покраской кузовов) в сегменте легковых автомобилей сейчас в Украине нет.

Зато используются разные уровни локализации, которые подпадают под определение «произведено в Украине».

Крупноузловая сборка — это основной метод для легковых автомобилей. На заводе «Еврокар» Skoda Karoq собирают именно по этой схеме. На завод приходят готовые, выкрашенные кузова и двигатели, шасси, элементы салона, которые на месте соединяются в готовый автомобиль.

Дооборудование/переоборудование доминирует в сегменте грузовых и специальных авто. Компания импортирует базовое шасси (раму с кабиной и мотором), и в Украине устанавливает на него специализированную «надстройку»: кузов-фургон, рефрижератор, самосвальный механизм или кран. После этого транспортное средство получает новый номер.

Производство кузова на импортном шасси типично для автобусов. За основу берется готовое импортное шасси (например, TATA или Ashok Leyland), и на него одевается сваренный и оборудованный на украинском заводе пассажирский кузов.

Рынки сбыта украинского производства

Для автомобилей отечественного производства в основном характерен локальный сбыт.

Это обусловлено значительным количеством контрактных изделий по заказу коммунальных или государственных учреждений или спецификой тендеров на автобусные перевозки, где приоритет может предоставляться владельцам автобусов, изготовленных в Украине.

