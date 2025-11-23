0 800 307 555
Самые популярные бензиновые авто в октябре 2025 года (инфографика)

По данным Укравтопром, в октябре автопарк страны пополнили 13,8 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями.
Это на 43% больше, чем в прошлом году. Из этого количества новых авто — 2,3 тыс. ед. (+9%) и 11,5 ед. б/у (+52%).
Ранее мы писали, что в прошлом месяце украинцы приобрели около 10,5 тыс. электромобилей, что на 145% больше, чем в октябре прошлого года.

Самые популярные электромобили

По данным аналитиков, основную долю покупок составляли легковые автомобили — 10 221 ед., из которых 2 406 были новыми (+148%), а 7 815 — подержанными (+147%).
Также анализ данных об аферах с пробегом автомобилей, выпущенных в Украине с 2000 по 2023 год, обнаружил, что самыми рискованными были транспортные средства 2002 года выпуска. 18,5% всех моделей, проверенных экспертами, имели поддельные показатели одометра.
Об этом говорится в исследовании, которое основывается на онлайн-отчетах по истории транспортных средств, приобретенных клиентами компании в Украине в течение 2024 года, и охватывает автомобили, выпущенные с 2000 по 2023 год.
Автомобиль со скрученным пробегом реально стоит меньше, то есть водители рискуют переплатить, покупая эти транспортные средства. Чем дороже автомобиль, тем больше убытки для нового владельца.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
