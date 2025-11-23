Самые популярные бензиновые авто в октябре 2025 года (инфографика) Сегодня 09:04 — Технологии&Авто

Самые популярные бензиновые авто в октябре 2025 года (инфографика)

По данным Укравтопром, в октябре автопарк страны пополнили 13,8 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями.

Это на 43% больше, чем в прошлом году. Из этого количества новых авто — 2,3 тыс. ед. (+9%) и 11,5 ед. б/у (+52%).

Ранее мы писали, что в прошлом месяце украинцы приобрели около 10,5 тыс. электромобилей, что на 145% больше, чем в октябре прошлого года.

Самые популярные электромобили

По данным аналитиков, основную долю покупок составляли легковые автомобили — 10 221 ед., из которых 2 406 были новыми (+148%), а 7 815 — подержанными (+147%).

Также анализ данных об аферах с пробегом автомобилей, выпущенных в Украине с 2000 по 2023 год, обнаружил, что самыми рискованными были транспортные средства 2002 года выпуска. 18,5% всех моделей, проверенных экспертами, имели поддельные показатели одометра.

Об этом говорится в исследовании , которое основывается на онлайн-отчетах по истории транспортных средств, приобретенных клиентами компании в Украине в течение 2024 года, и охватывает автомобили, выпущенные с 2000 по 2023 год.

Автомобиль со скрученным пробегом реально стоит меньше, то есть водители рискуют переплатить, покупая эти транспортные средства. Чем дороже автомобиль, тем больше убытки для нового владельца.

