Аналіз даних щодо афер із пробігом автомобілів, випущених в Україні з 2000 по 2023 рік, виявив, що найризикованішими були транспортні засоби 2002 року випуску.
18,5% усіх моделей, перевірених еспертами, мали підроблені показники одометра.
Про це йдеться в дослідженні carVertical, яке ґрунтується на онлайн-звітах про історію транспортних засобів, придбаних клієнтами компанії в Україні протягом 2024 року, й охоплює автомобілі, випущені з 2000 по 2023 рік.
Транспортні засоби зі скрученим пробігом чи зафіксованими пошкодженнями були згруповані за роком випуску, переведені у відсотки та відповідно ранжовані.
Не так часто, але пробіг був скручений і на новіших автомобілях: транспортні засоби, випущені у 2021 році, мали 2% випадків скручування одометра, у 2022 році — 3%, а у 2023 році — 2,7%.
Автомобіль зі скрученим пробігом реально коштує менше, тобто водії ризикують переплатити, купуючи ці транспортні засоби. Що дорожче автомобіль, то більші збитки для нового власника.
В Україні моделі 2000 року випуску мали середнє скручування 110 900 км, автомобілі 2010 року — 100 500 км. Новіші транспортні засоби також мали значне зменшення пробігу: моделі 2020 року — 90 000 км, моделі 2021 року — 44 500 км, моделі 2022 року — 121 400 км, а автомобілі 2023 року — 19 900 км.
З огляду на це, покупцям вживаних автомобілів слід вживати додаткових заходів, плануючи нове придбання. Варто знати, що деякі нечесні продавці частіше скручують пробіг, але не опускають його нижче цифр, зазначених у сертифікатах ТО чи офіційних реєстрах.
Проте, навіть якщо попередній власник тримав показники одометра на досить низькому рівні, інші компоненти автомобіля можуть розкрити реальний пробіг.
Пошкодженя серед моделей, випущених у 2023 році
Дослідження також показало, що 53−60% транспортних засобів, випущених з 2011 по 2017 рік і перевірених carVertical, мали зареєстровані пошкодження. Серед новіших моделей 40,7% транспортних засобів 2021 року випуску мали історію пошкоджень.
Цей показник зріс до 52,7% у 2022 році та досяг пікового рівня 68,6% у 2023 році — доказ того, що жоден автомобіль не застрахований від пошкоджень.
Ремонт пошкоджень новіших автомобілів коштує значно дорожче через дорогі деталі та передові технології. Середня вартість ремонту моделей 2000 року — 2100 євро (102 543 грн); для моделей 2020 року вона сягала 5100 євро (249 033 грн), а для моделей 2023 року — цілих 17 400 євро (849 642 грн).
Як уникнути проблем
Дані дослідження з України та інших європейських держав свідчать: незалежно від віку, пробіг будь-якого транспортного засобу може бути скручений, а історія аварій — прихована.
Треба завжди перевіряти історію автомобіля та звертатися до авторизованого сервісного центру перед купівлею.
Поширений міф серед водіїв: сучасні автомобілі убезпечені від махінацій. Насправді використання певних інструментів дає змогу робити це зі старими та порівняно новими автомобілями.
Шахраї часто обирають об’єктом своїх махінацій новіші автомобілі з більшим пробігом, адже скручування їх одометрів дозволяє заробити більше. Дані це підтверджують: скручування пробігу в новіших автомобілях часто буває більшим, ніж у старих.
Скільки вживаних авто в Україні мають скручування пробігу — дослідження
