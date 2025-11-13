Найпопулярніші гібриди жовтня: які авто в лідерах Сьогодні 20:07 — Технології&Авто

У жовтні автопарк України збільшився на понад 3 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV). Це на 57% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Частка нових авто в цьому сегменті становила 53%, тоді як торік вона сягала 63%.

Лідери серед гібридів

Нові. Найпопулярнішою моделлю у сегменті нових гібридів залишається Toyota RAV4 (377 авто).

На другому місці — Toyota Yaris Cross (95 авто), третє посіла Nissan Qashqai (84 авто).

Вживані. Серед імпортованих гібридів з пробігом лідирує Ford Escape (79 авто).

До трійки також увійшли Ford Fusion US (76 авто) та Toyota RAV4 (66 авто).

Найкращі гібриди

Експерти видання What Car? назвали 10 найкращих гібридних автомобілів із підзарядкою від мережі.

MG HS 1.5T Plug-in Hybrid SE Volkswagen Passat 1.5 TSI eHybrid 204 Volvo XC90 Range Rover Sport P460e Mazda MX-30 R-EV Volkswagen Golf 1.5 TSI Mercedes-Benz GLC 300e AMG Skoda Kodiaq 1.5 TSI iV SE Mercedes-Benz E-Class BMW 3 Series 330e M Sport

